فعالیت انجمنهای علمی کاربردی مستندسازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی فلاح- مدیر امور فرهنگی دانشگاه با اعلام این خبر افزود: گسترش فعالیت های انجمن های علمی دانشجویی بویژه در عرصه تحقیقات کاربردی، از اولویت های برنامه ریزی دانشگاه جامع علمی کاربردی در حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی بوده و نتایج درخشانی نیز در برداشته است.

فلاح اظهار داشت: در همین راستا، فعالیت ها و دستاوردهای انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه در محورهای مختلف، از جمله طرح های تحقیقات کاربردی، همایش های علمی، دوره های آموزشی، نشست های تخصصی، عناوین و افتخارات کسب شده در قالب تولیدات فرهنگی، مستندسازی می شود تا مورد بهره برداری دانشجویان و مسئولان مربوطه قرار گیرد.