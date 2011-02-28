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۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۳۱

فعالیت انجمنهای علمی کاربردی مستندسازی می شود

فعالیت انجمنهای علمی کاربردی مستندسازی می شود

فعالیت ها و دستاوردهای علمی دفاتر انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی مستند سازی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی فلاح- مدیر امور فرهنگی دانشگاه با اعلام این خبر افزود: گسترش فعالیت های انجمن های علمی دانشجویی بویژه در عرصه تحقیقات کاربردی، از اولویت های برنامه ریزی دانشگاه جامع علمی کاربردی در حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی بوده و نتایج درخشانی نیز در برداشته است.
 
فلاح اظهار داشت: در همین راستا، فعالیت ها و دستاوردهای انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه در محورهای مختلف، از جمله طرح های تحقیقات کاربردی، همایش های علمی، دوره های آموزشی، نشست های تخصصی، عناوین و افتخارات کسب شده در قالب تولیدات فرهنگی، مستندسازی می شود تا مورد بهره برداری دانشجویان و مسئولان مربوطه قرار گیرد.
کد مطلب 1263373

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