سنگال تحت تاثیر غرب رابطه با ایران را قطع کرده است/ کاندیدای مجلس نیستم

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی صبح امروز دوشنبه در نشست خبری خود در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه تحلیل شما که سالها در دستگاه دیپلماسی کشور بوده اید از قطع رابطه ناگهانی دولت سنگال با جمهوری اسلامی ایران چیست، اظهار داشت: درباره این موضوع مسائل گوناگونی وجود دارد . مثلا نیجریه و گامبیا و همینطور عربستان فشارهایی را بر دولت سنگال اعمال کرده بودند تا این دولت در روابط خود با جمهوری اسلامی ایران تجدید نظر کند.

وی یادآور شد: در زمانی که من در کشور سنگال حضور داشتم همزمان با حضور بنده نیز هیئتی 3 نفره از اروپا در این کشور حضور داشت و هدفشان تحریک دولت سنگال علیه جمهوری اسلامی ایران بود. بر این اساس سنگال تحت فشارهای مختلف قرار داشت و تصمیم پخته ای در رابطه با ایران نگرفت.

متکی افزود:هنگامی که من در سنگال بودم رئیس جمهور این کشور برخی از شبهاتی که غربی ها برای وی در مورد جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده بودند را با من در میان گذاشت که من با استدلال به آنها پاسخ گفتم که این موضوعات نه به نفع ملت سنگال است و نه به نفع ملت ایران.

وزیر سابق خارجه با اشاره به اینکه سنگال تحت تاثیر عوامل مختلفی اقدام به اعمال این تصمیم شتابزده مبنی بر قطع رابطه با ایران کرد، ابراز امیدواری کرد که دولت سنگال بعد از عبور از فضای تاثرپذیری از غرب به اتخاذ تصمیم درست در رابطه با ایران اقدام کند.

وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا شما در انتخابات مجلس نهم و همچنین انتخابات ریاست جمهوری یازدهم به عنوان کاندیدا حضور خواهید داشت، گفت: یکی از موضوعات مهم در عرصه سیاست داخلی برگزاری انتخابات مجلس نهم است که همه آحاد جامعه به ویژه فعالان سیاسی و کسانی که در چارچوب نظام و در جهت انقلاب اسلامی قدم بر می دارند باید در این عرصه حضور داشته باشند که البته این به معنای حضور مستقیم و کاندیدا شدن این افراد نیست.

وی با بیان اینکه برخی از افراد به عنوان کاندیدا در این عرصه حضور دارند و برخی دیگر برای با نشاط کردن فضای سیاسی کشور در این عرضه حضور خواهند یافت گفت: بنده هم در عرصه نشاط فعالیت های سیاسی به سهم خود در انتخابات مجلس نهم حضور خواهم داشت.