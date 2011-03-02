خبرگزاری مهر- گروه دین و اندیشه: امروزه مسئله هویت و ابعاد گوناگون آن به یکی از محورهای پژوهشی متفکران و نظریه‌پردازان رشته‌های مختلف علمی تبدیل شده است.

مقوله هویت، تعریف و تفسیری از "خود" و گما" است که کیستی فردی و جمعی اشخاص را نشان می‌دهد و جستجوی هویت، تلاشی در جهت برقراری ارتباط صحیح فرد و جامعه به عنوان یک کل است.

در فضای "داشتن هویت"، نسلهای متناوب جامعه، "خاطره جمعی" که مظهر غرور و داشتن اصالت است را به نسلهای بعد منتقل و به این ترتیب کلیات حیات و وحدت ملی را تضمین می‌کنند.

همین امر باعث شده هویت از اهمیت ویژه‌ای نزد سیاستمداران و برنامه‌ریزان برخوردار شود. این اهمیت از آن رو است که هویت لازمه بقا و تداوم نظام اجتماعی است و هرگونه تأخیر یا انحراف در شکل‌گیری هویت موفق می‌تواند باعث ایجاد بحران هویت و در نتیجه ناهنجاری فردی و اجتماعی بسیار شود.

هویت ملی ایرانیان؛ مبانی و مؤلفه‌ها به قلم ابراهیم حاجیانی، اهمیت فصل مشترک سیاست‌های هویتی (نخبگان) و روندهای هویتی اجتماعی اثر رحمن قهرمانپور و نقش هویت اجتماعی در تأمین امنیت اثر وهاب کریمی از جمله مقالاتی هستند که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

هویت فرهنگی و اجتماعی ایرانیان اثر سعید آزرمی، هویت ملی، هویت قومی و وفاق ملی به قلم فروغ صالح، بررسی نقش نظام آموزشی در هویت ملی اثر زهرا رضایی و فرهنگ و هویت اجتماعی نوشته نیلوفر صمیمی سایر مقالات منتشر شده در این کتاب به شمار می‌روند.