حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری از انجمن های علمی کاربردی

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدرعلی شایانفر با اعلام این خبر افزود: در راستای فاز دوم این طرح، پس از بررسی طرح های رسیده، مبلغ 148 میلیون تومان به 260 طرح تحقیقاتی، برنامه های علمی و اجرایی در زمینه های مختلف اختصاص یافت که نشان از رشد قابل توجه تحقیقات کاربردی دانشجویان علمی کاربردی دارد.

وی ضمن تاکید بر اهمیت تحقیقات کاربردی در نظام آموزش عالی کشور، ابراز امیدواری کرد بیش از پیش از این طرح ها حمایت شود.

شایانفر با اشاره به اینکه در فاز نخست حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری از انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی، مبلغ 40 میلیون تومان به 75 طرح تحقیقات کاربردی اختصاص یافت، گفت: در طول سال جاری و در مجموع فازهای اول و دوم این طرح، مبلغ 188 میلیون تومان به 335 طرح دانشجویی تخصیص یافت.

