به گزارش خبرگزاری مهر، زنجان و خراسان شمالی تنها استانهایی هستند که در این دوره از رقابتهای وزنه برداری قهرمانی کشور (جام نامجو) غیبت دارند. بیش از 210 وزنه بردار برای شرکت در این دوره از مسابقات اعلام آمادگی کردهاند.
مسابقات وزنه برداری قهرمانی کشور(جام نامجو) صبح فردا با برگزاری رقابتهای اوزان 56 و 62 کیلوگرم آغاز میشود و مراسم افتتاحیه این رقابتها نیز از ساعت 16 با حضور حسین رضارزاده، رئیس فدراسیون وزنه برداری، استاندار گیلان، مدیرکل تربیت بدنی استان، شهردار و اعضای شورای شهر و جمعی دیگر از مسئولان شهرستان رشت در سالن محمود نامجو برگزار میشود.
مسابقات وزنه برداری قهرمانی کشور تا روز جمعه ادامه دارد و تکلیف تیم قهرمان در پایان رقابتهای دسته فوق سنگین مشخص می شود.
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