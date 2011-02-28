11 هزار زنجانی به اردوی راهیان نور اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سردار مجید ارجمند فر ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود : اردوی راهیان نور با هدف آشنا نمودن نسل جوان و قشرهای مختلف مردم با ایثارگری و رشادتهای رزمندگان و فرزندان برومند انقلاب و حضرت امام خمینی (ره) و حماسه پرشکوه و افتخار آمیز دفاع مقدس برگزار می شود
وی هدف از اردوی راهیان نور را انتقال و ترویج ارزشمند دفاع مقدس به نسل جوان و یاد آوری حماسه ها و ایثارگریهای شهیدان و رزمندگان هشت سال دفاع عنوان کرد.
فرمانده سپاه انصار مهدی(عج) استان زنجان افزود: اردوی راهیان نور با 650 نفر عوامل اجرایی و 250 دستگاه اتوبوس در دوبخش قابل اجراست که بخش اول مختص مقطع دوم دبیرستان پسران (تقویت درس آمادگی دفاعی) به تعداد پنج هزار و 600 نفر در قالب 13 کاروان 4 روزه از تاریخ 27 تا 29 اسفندماه ادامه دارد.
سردار ارجمندفر تاکید کرد: بخش دوم راهیان نور به تعداد پنج هزار و 400 نفر ویژه بسیج طلاب و پایگاه های مقاومت ، مساجد ، پزشکان، مهندسین ،دانشجویان، هنرمندان، ورزشکاران، اصناف و فرهنگیان خواهد بود که سهمیه دانشجویی به تعداد هزار و 400 نفر از تاریخ 30 اسفندماه است.
وی ادامه داد: سهمیه اردوی راهیان نور در شهرستانها چهار هزار و 200 نفر است همچنین سهمیه بانوان در اردوهای راهیان نور دو هزار نفر است.
سردار ارجمند فر همچنین (برگزاری مراسم استقبال و بدرقه به اردوگاه ها در اهواز ، برپایی ایستگاه های صلواتی و شب خاطره و دعا را از برنامه ها فرهنگی و بازدید از مناطق چهار گانه اروند رود ، شلمچه ، دهلاویه و یادمان شهدای هویزه ، شرکت در رزمایش شبانه و اجرای مراسم صبحگاه را از برنامه های اردوهای راهیان نور عنوان کرد.
فرمانده سپا انصار المهدی (عج) استان زنجان در ادامه از برگزاری جشنواره فرهنگی و هنری ره آورد سرزمین نور ویژه زائرین مناطق عملیاتی خبر داد و گفت : این جشنواره در 7 بخش (خاطره نویسی ، متن ادبی ، شعر ، عکس ، فیلم و وبلاگ و داستان کوتاه ) برگزار می شود و مهلت ارسال آثار تا پایان هفته دفاع مقدس (شهریور ماه ) است و بنابراین آدرس اینترنتی جشنواره www.Rahiannoor.com است.
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