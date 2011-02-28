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۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۴۴

11 هزار زنجانی به اردوی راهیان نور اعزام می شوند

11 هزار زنجانی به اردوی راهیان نور اعزام می شوند

زنجان - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان از رشد اعزام راهیان نور در استان زنجان خبر داد و گفت: سال گذشته 9 هزار نفر به اردوی راهیان نور اعزام شدند که این تعداد در سالجاری به 11 هزار نفر رسیده که نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سردار مجید ارجمند فر ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود : اردوی راهیان نور با هدف آشنا نمودن نسل جوان و قشرهای مختلف مردم با ایثارگری و رشادتهای رزمندگان و فرزندان برومند انقلاب و حضرت امام خمینی (ره) و حماسه پرشکوه و افتخار آمیز دفاع مقدس  برگزار می شود
 
وی  هدف از اردوی راهیان نور را انتقال و ترویج ارزشمند دفاع مقدس به نسل جوان و یاد آوری حماسه ها و ایثارگریهای شهیدان و رزمندگان هشت سال دفاع عنوان کرد.
 
فرمانده سپاه انصار مهدی(عج) استان زنجان افزود: اردوی راهیان نور با 650 نفر عوامل اجرایی و 250 دستگاه اتوبوس در دوبخش  قابل اجراست که بخش اول  مختص مقطع دوم دبیرستان پسران (تقویت درس آمادگی دفاعی) به تعداد پنج هزار و 600 نفر در قالب 13 کاروان 4 روزه از تاریخ 27 تا 29 اسفندماه ادامه دارد.
 
سردار ارجمندفر تاکید کرد: بخش دوم راهیان نور به تعداد پنج هزار و 400 نفر ویژه بسیج طلاب و پایگاه های مقاومت ، مساجد ، پزشکان، مهندسین ،دانشجویان، هنرمندان، ورزشکاران، اصناف و فرهنگیان خواهد بود که سهمیه دانشجویی به تعداد هزار و 400 نفر از تاریخ 30 اسفندماه است.
 
وی ادامه داد: سهمیه اردوی راهیان نور در شهرستانها چهار هزار و 200  نفر است همچنین سهمیه بانوان در اردوهای راهیان نور دو هزار نفر است.
 
سردار ارجمند فر همچنین (برگزاری مراسم استقبال و بدرقه به اردوگاه ها در اهواز ، برپایی ایستگاه های صلواتی و شب خاطره و دعا را از برنامه ها فرهنگی و بازدید از مناطق چهار گانه اروند رود ، شلمچه ، دهلاویه و یادمان شهدای هویزه ، شرکت در رزمایش شبانه و اجرای مراسم صبحگاه را از برنامه های اردوهای راهیان نور عنوان کرد.
 
فرمانده سپا انصار المهدی (عج) استان زنجان در ادامه از برگزاری جشنواره فرهنگی و هنری ره آورد سرزمین نور ویژه زائرین مناطق عملیاتی  خبر داد و گفت : این جشنواره در 7 بخش (خاطره نویسی ، متن ادبی ، شعر ، عکس ، فیلم و وبلاگ و داستان کوتاه ) برگزار می شود و مهلت ارسال آثار تا پایان هفته دفاع مقدس (شهریور ماه ) است و بنابراین آدرس اینترنتی جشنواره www.Rahiannoor.com  است.
کد مطلب 1263381

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