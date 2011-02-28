انتشار کتاب "افغانستان در کلام امام خمینی (ره)" در کابل

به گزارش خبرگزاری مهر، مطالب این کتاب شامل سخنان حضرت امام (ره) درباره افغانستان و حمایت از مردم مسلمان این سرزمین، دیدگاه شخصیتها و متفکران مسلمان و غیر مسلمان در رابطه با اندیشه‌ها، نهضت، شخصیت و عملکرد امام و نیز مجموعه سروده‌های شاعران افغانستان در باره آن حضرت است.

در مقدمه کتاب "افغانستان در کلام امام خمینی (ره)" می‌خوانیم: امام خمینی(ره)، از حامیان اصلی مردم مسلمان افغانستان در برابر تجاوز شوروی سابق بود و هرگز حاضر نشد به خاطر مصلحتهای سیاسی و حتی منافع زودگذر ملی، دست از حمایت مردم افغانستان بردارد. این موضعگیری قاطعانه امام خمینی(ره) خشم روسها را چنان برانگیخت که موشکهای دور برد و جنگنده بمب افکنهای پیشرفته را در اختیار صدام، دیکتاتور معدوم عراق، قرار دادند تا تهران پایتخت ایران را به شدت بکوبد.

این کتاب با شمارگان 2000 نسخه در زمستان 1389 در کابل به چاپ رسیده و منتشر شده است.

