من بی فرهنگ مشتاق مبارک هستم!

به گزارش خبرگزاری مهر، "اتان هابر" نویسنده روزنامه یدیعوت آحارونوت در مطلبی نوشت: این مسئله کاملا درست است که "حسنی مبارک" رهبری برجسته و الگو نبود. حکومت وی را نیز می توان فاسد و غیر مدنی دانست. اما رژیم مبارک با تمام این مسائل ترمز و مانع موج تصاعدی سونامی اسلامی در جهان کنونی بود.

وی در ادامه تاکید کرد: مبارک یک دیکتاتور فاسد بود. هیچ کس هم دوست ندارد (همچون فقرای مصری) در قبرستانهای قاهره زندگی کند. اما نمی شود این مسئله را انکار کرد که همین مبارک بود که با لباسهای شیک و کراوات پیمان صلح امضا می کرد و با زبان انگلیسی از مهمانان اسرائیلی در کاخ خود پذیرایی می کرد.

اتان هابر در ادامه تاکید کرد: همین مبارک بود که با قیمتهای ویژه برای ما گاز صادر می کرد. تنها چیزی که می توانم هم اکنون بگویم این است که همگان در غرب از پیروزی ملت مصر خوشحال شدند، اما من بی فرهنگ همچنان مشتاق رئیس جمهور مبارک هستم که مجبور شد از قدرت کناره گیری کند.