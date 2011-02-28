رقابت 191 اثر در مرحله نهایی داوری جایزه کتاب فصل

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از جایزه کتاب فصل 5302 اثر منتشر شده در پاییز 89 در گردونه داوری قرار داشتند که 1126 عنوان بیشتر از دوره چهاردهم جایزهاند.
از میان کتابهای این دوره از جایزه کتاب فصل 191 کتاب به مرحله نهایی داوری راه یافتهاند که 4 عنوان بیشتر از دوره قبل است.
مرحله نهایی داوری این جایزه در حال انجام است و در حدود 80 درصد از گروهها هم به پایان رسیده است. آخرین جلسه داوری پانزدهمین دوره جایزه کتاب فصل شنبه هفته آینده (14 اسفند) با حضور اعضای هیئت علمی آن برگزار خواهد شد.
مراسم پایانی این جایزه هم عصر روز شنبه 21 اسفند در سرای اهل قلم برگزار میشود و با برپایی آن جوایز سال 89 به نقطه پایان میرسند.
به برگزیدگان پانزدهمین جایزه کتاب فصل علاوه بر تندیس و لوح تقدیر، 5 سکه بهار آزادی و به نفرات شایسته تقدیر هم علاوه بر لوح تقدیر 3 سکه بهار آزادی اهدا خواهد شد.
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