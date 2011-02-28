میزان مصرف برق در استان کردستان کاهش یافت

محمد مصطفی نجفیان در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج، با اشاره به اینکه در بهمن ماه سال جاری 30 هزار مشترک جدید برتعداد مشترکین شرکت افزوده شده است، افزود: مصرف برق از 283 مگاوات ساعت در دی ماه به 256 مگاوات ساعت در بهمن ماه رسیده است.

وی اظهار داشت: مقدار انرژی ورودی برق در بهمن ماه سال گذشته در استان کردستان حدود 120 هزار و 955 مگاوات ساعت بود که این مقدار در بهمن ماه سال جاری با هشت درصد کاهش به 120 هزار و 385 مگاوات ساعت رسیده است و این مهم نشان از کاهش آمار مصرف برق در این استان است.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان کردستان یادآور شد: با تولید یک مگاوات ساعت انرژی برق حدود 800 کیلوگرم انواع گازهای آلاینده وارد جو می شوند و در این مدت از ورود بیش از 8 هزار تن انواع گازهای آلاینده به هوا جلوگیری شده است.

نجفیان در ادامه با اشاره به لزوم رعایت الگوی مصرف در میان خانواده های استان کردستان بیان داشت: باید با فرهنگ سازی و بهره گیری از توان اطلاع رسانی رسانه های جمعی در راستای کاهش هر چه بیشتر مصرف برق در استان تلاش کرد که خوشبختانه با توجه به اجرایی کردن قانون هدفمندی یارانه ها این مهم آغاز شده و انتظار می رود که روند کاهشی همچنان ادامه داشته باشد.