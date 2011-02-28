منازل استجیاری بدون مجوز در گلستان ساماندهی شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالرضا دادبود پیش از ظهر دوشبه در نشست این کارگروه، بر ضرورت انجام اقدامات لازم از سوی ادارات، شهرداری ها و دهیاری ها برای میزبانی شایسته از مسافران و گردشگران نوروزی تاکید کرد.

رئیس کارگروه گردشگری استان اظهار داشت: استان گلستان به جهت جاذبه های تاریخی و جغرافیایی بسیار همه ساله در ایام نوروز پذیرای تعداد بسیاری از هموطنان است که فراهم کردن تمهیدات لازم به جهت ایجاد چهره ای مطلوب از استان در ذهن آنان ضرورت دارد.

قائم مقام ستاد تسهیلات سفرهای استان گفت : شهرداری ها و دهیاری های استان همگام با دیگر ادارات مرتبط باید با فراهم کردن امکانات لازم، زمینه را برای ماندگاری بیشتر گردشگران در استان فراهم کنند.

دادبود افزود: لازم است با فراهم کردن امکانات لازم و ارائه خدمات مختلف به گردشگران، بهره اقتصادی لازم از حضور آنان با لحاظ ضوابط و تعرفه های مصوب برده شود.

وی گفت: آماده کردن امکانات اولیه برای مسافران همچون سرویس های بهداشتی، نمازخانه ها، کمپینگ های امن، و ... از ضروریات اولیه است .

معاون امور عمرانی ضمن تاکید بر زیباسازی منظر شهرها و روستاها توسط شهرداری ها و دهیاری ها، بر عدم انجام برخی فعالیت ها در ایام نوروز همچون حفاری، و ... به جهت جلوگیری از ایجاد مشکل برای هم استانی ها و گردشگران تاکید کرد.

قائم مقام ستاد تسهیلات سفرهای استان گفت: در صورت ضرورت انجام اقدامات اینچنینی لازم است پیش از انجام عملیات مجوز لازم از استانداری اخذ شود.

رئیس کارگروه گردشگری استان اظهار داشت: عملکرد دستگاه ها و ادارات و البته تمام علاقمندان به استان باید به گونه ای باشد که سفر به گلستان ، بهترین و امن ترین سفر برای گردشگران محسوب شود.