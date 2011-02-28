به گزارش خبرگزاری مهر، موهونگیان گفت: من به طور کامل با فرهنگ و ادبیات کلاسیک و معاصر فارسی آشنا هستم و نمونههای سرآمد شعر ایران را جزو بزرگترین مفاخر فرهنگی جهان میدانم.
وی با بیان اینکه شعر نو فارسی از ویژگیهای منحصر به فردی برخوردار است، از سهراب سپهری و قیصر امینپور به عنوان دو نماینده برجسته ادب معاصر یاد کرد.
این شاعر همچنین با اشاره به قرابت فرهنگی میان دو کشور ایران و چین، حضور در جشنواره شعر فجر را یک فرصت بزرگ نامید که با استفاده صحیح از آن میتوان به گسترش زبان فارسی در چین دامن زد.
موهونگ یان برگزاری جشنواره شعر فجر را اقدامی ارزنده در جهت پاسداشت مقام شاعران دانست و از توجه به شاعران پارسیگوی در این جشنواره قدردانی کرد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که در سالهای آتی نمایندههای بیشتری از شاعران پارسیسرا در این جشنواره حاضر شوند.
