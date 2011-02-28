توهین پتریوس به یک ملت/ افغانها کودکان خود را برای اغراق می سوزانند!

به گزارش خبرنگار مهر از هرات، ژنرال دیوید پتریوس اخیراً در کاخ ریاست جمهوری افغانستان به نقل از "جرج اسمیت" رئیس ارتباطات نیروهای خارجی در افغانستان گفته است که امکان دارد شماری از مردم کودکان خود را سوزانده باشند تا موضوع تلفات غیر نظامیان را بزرگ جلوه دهند.

در همین رابطه هیئتی که از سوی رئیس جمهوری افغانستان برای تحقیق در مورد کشته شدن غیر نظامیان در منطقه غازی آباد ولایت کونار اعزام شده بودند می گوید که دهها غیر نظامی در جریان عملیات سه روزه نیروهای ناتو در این ولایت کشته و مجروح شده اند.

"شهزاده مسعود" از مشاوران حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان که ریاست این هیئت را برعهده داشت به خبرنگاران در کابل گفته است شمار زیادی از این کشته شدگان، زنان و کودکانی هستند که بر اثر بمباران نیروهای خارجی کشته و یا زخمی شده اند.



وی اظهار داشت با تأسف باید بگویم در این عملیات 65 نفر کشته و 10 نفر دیگر مجروح شده اند، که در میان قربانیان، اطفال یک ماهه و سه ماهه را نیز می توان دید.



این در حالی است که پیش از این فرمانده نیروهای ناتو گفته بود کشته و مجروح شدن غیر نظامیان و اطفال، الزاماً به این معنی نیست که آنها در نتیجه بمباران نیروهای ناتو کشته شده اند.



اما شهزاده مسعود، سخنان فرمانده ناتو در این مورد را بی اساس و توهین آمیز خواند و گفت چنین رخدادی در تاریخ افغانستان دیده نشده است، افغانها نیز مانند همه مردم جهان به کودکان ترحم و محبت دارند، حالا از یک سو شمار زیادی از کودکان کشته شده اند و از سوی دیگر فرمانده ناتو با چنین سخنانی مرگ آنها را تمسخر می کند، این توهین به همه مردم افغانستان است.



هرچند در روز سوم بعد از آغاز کار این هیئت در مورد کشته شدن غیر نظامیان، نمایندگانی از نیروهای ناتو نیز در کنار هیئت افغانی حضور داشتند، اما پیش از این فرماندهان ناتو، کشته شدن غیرنظامیان توسط این نیروها را رده کرده بودند.



ریاست جمهوری افغانستان نیز پیش از این اظهارات مقامات ناتو را توهین آمیز، تحریک کننده و نژاد پرستانه عنوان کرد و خواهان توضیح آنان شدند.



قرار است تا کمتر از یک ماه دیگر، روند انتقال تامین امنیت افغانستان از نیروهای خارجی به نیروهای افغان رسماً آغاز شود.