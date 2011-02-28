علت برگزار نشدن مسابقات قرآنی در کرمانشاه تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام شرفخوانی روز دوشنبه در نشست خبری با اشاره به برگزاری جشنواره فرهنگی و هنری وقف چشمه همیشه جاری گفت: این جشنواره در رشته‌ های فرهنگی و هنری در قالب مقاله، کتاب، داستان، شعر و ادبیات، عکاسی و خوشنویسی و هنرهای تجسمی برگزار شد.

وی افزود: فراخوان این جشنواره در آبان ماه امسال اطلاع‌رسانی شد و بیش از سه هزار اثر به دبیرخانه استانی از 30 استان ارسال شد که هیئت داوران هر استان آثار را بررسی و 598 اثر را برای حضور در مرحله کشوری انتخاب کردند.

معاون سازمان اوقاف با بیان اینکه در هفته وقف 350 نمایشگاه در سراسر کشور برگزار شد، گفت: در این هفته 340 همایش دانش‌آموزی، دانشجویی و طلاب و اصحاب وقف همراه با برگزاری 400 جلسه هم‌اندیشی و انجمن‌های هنری برگزار گردید.

شرفخوانی در پاسخ به این پرسش که چرا مسابقات کشوری قرآن کریم برخلاف اطلاع رسانی قبلی در استان کرمانشاه برگزار نشد، گفت: استاندار و امام جمعه کرمانشاه طی نامه‌ای میزبانی مسابقات را درخواست کرده بودند و تا یک هفته قبل از برگزاری مسابقات یعنی در اول اسفندماه تمامی هماهنگیها انجام شده بود ولی متاسفانه استاندار کرمانشاه اعلام کرد به علت سفر استانی رئیس جمهور نمی‌توانیم مسابقات استانی را در این استان برگزار کنیم.

وی اظهار داشت: به اعتقاد بنده استاندار کرمانشاه توفیق میزبانی مسابقات قرآن‌ کریم را نداشت.