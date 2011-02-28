محمدرضا خلعتبری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد مشکلات مالی باشگاه ذوب‌آهن اصفهان ضمن بیان مطلب فوق گفت: هر بازیکنی با یک باشگاه قرارداد امضا می‌کند، روی مبلغ آن حساب ویژه‌ای می‌کند اما در این شرایط بازیکنان تیم ذوب‌آهن نزدیک به هفت ماه است حقوقی دریافت نکرده‌اند و البته هیچکدام هم تاکنون اعتراضی نکرده ایم.

وی اضافه کرد: امیدواریم تا قبل از بازی با تیم الامارات در نخستین دیدارمان در لیگ قهرمانان آسیا این مشکل حل شود، هر چند با اطمینان می‌گویم بازیکنان ذوب‌آهن مانند همیشه با جان و دل در این مسابقه به میدان می‌‍روند اما باید قبول کرد این مشکلات در بلند مدت روی روحیه بازیکنان تاثیر می‌گذارد.

مهاجم تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان خاطرنشان کرد: همه می‌دانیم اصغر دلیلی در این مدت تا چه حد تحت فشار بوده و همواره پیگیر مشکلات همه ورزشکاران و تیم‌های ذوب‌آهن بویژه تیم فوتبال بوده و دوست داریم این مشکل هرچه زودتر حل شود.

خلعتبری ادامه داد: همانطور که همگان دیده‌اند بازیکنان تیم ذوب‌آهن تاکنون بدون هیچ گونه سهل انگاری و با همه وجود در مسابقات به میدان رفته‌اند. نتایج و شرایط تیم ذوب آهن هم نشان دهنده این مساله است که همه بازیکنان و کادر تیم به واسطه اعتمادی که به مدیریت باشگاه دارند، بدون در نظر گرفتن مشکلات مالی، وظایف خود را انجام می‌دهند.

وی با تاکید بر اینکه به نظر می‌رسد حمایت نکردن کارخانه ذوب‌آهن به عنوان اسپانسر و حامی مالی از باشگاه باعث شده مشکلات مالی آرام آرام به یک بحران برای این باشگاه تبدیل شود، اظهار داشت: من و دیگر بازیکنان تیم فوتبال از مدیریت کارخانه ذوب‌آهن می‌خواهیم هرچه سریعتر بحران مالی باشگاه را حل و فصل کنند تا ذوب‌آهن همچنان با اقتدار در مسابقات داخلی و خارجی به میدان برود.

مهاجم ملی‌پوش تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان در پایان در مورد دیدار این تیم برابر الامارات امارات گفت: با همه قدرت برابر این تیم به میدان رفته تا آنها را در اصفهان شکست دهیم. همچنین در این زمینه همه بازیکنان تیم یکدل شده‌اند در ادامه مسابقات لیگ برتر بدون توجه به حریفان‌مان، همچنان تا پایان فصل صدرنشینی را حفظ کرده و پس از سال‌ها بتوانیم جام قهرمانی لیگ برتر را برای ذوب‌آهن که در سه فصل اخیر استحقاق آن را داشته است، کسب کنیم.

دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و الامارات روز چهارشنبه هفته جاری در هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار خواهد شد.