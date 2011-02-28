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۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۰۴

جلیلوند و مقامی در جشن برترین‌های دوبله تقدیر شدند

جلیلوند و مقامی در جشن برترین‌های دوبله تقدیر شدند

در مراسم دومین جشن سالانه برترین‌های دوبله از یک عمر فعالیت هنری چنگیز جلیلوند و جلال مقامی تقدیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه سالانه بهترین‌های دوبلاژ کشور صبح امروز دوشنبه نهم اسفندماه با حضور گویندگان برجسته دوبلاژ وعلیرضا سجادپور مدیر اداره نظارت و ارزشیابی در تالار اجتماعات وزارت ارشاد برگزار شد.

در این مراسم که صداپیشگانی چون ژرژ پطرسی، منوچهر والی ‌زاده، بهرام زند، محمود قنبری، زهره شکوفنده، مریم شیرزاد و... حضور داشتند از دو دوبلور پیشکسوت جلال مقامی و چنگیز جلیلوند تقدیر شد. همچنین در این مراسم لوح یادبودی به فرزند مرحوم حسین باغی گوینده باسابقه اهدا شد.

گزارش کامل این نشست به زودی منتشر می‌شود.

کد مطلب 1263402

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