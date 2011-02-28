مسابقات فوتسال کارکنان وزارت جهاد کشاورزی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات با حضور 15 تیم از استانهای آذربایجان شرقی،خوزستان، کرمانشاه، اصفهان، مازندران، خراسان رضوی، همدان، فارس، گلستان، حوزه ستادی وزارت جهاد کشاورزی، شرکت مادر تخصصی، سازمان عشایری، سازمان دامپزشکی و آموزش و تحقیقات تا 16 اسفند ماه در سالن سید رسول حسینی ساری ادامه دارد.

محمد رضا بهرامی، معاون مدیرکل امور اداری، رفاه و پشتیبانی وزارت جهاد کشاورزی در مراسم افتتاحیه این مسابقات در سخنانی با اشاره به اینکه یک درصد اعتبارات دستگاههای اجرایی برای توسعه امورات ورزشی در وزارتخانه تخصیص یافته است اظهار داشت: این اداره کل در حوزه ورزش قهرمانی و همگانی برنامه های جدی دارد.

وی خاطر نشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی در سراسر کشور دارای تیمهای موفقی در سطح سایر وزارتخانه ها در عرصه ورزش بوده است.

معاون مدیرکل امور اداری، رفاه و پشتیبانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه 50 درصد اعتبارات ورزشی وزارتخانه در حوزه توسعه زیرساخت ها و مابقی در حوزه ورزش همگانی و سازمان تربیت بدنی اختصاص می یابد افزود: ساختار مربوط ورزشی در هیئت های استانها تدوین می شود.

بهرامی با اشاره به تشکیل شورای هماهنگی ورزشی در وزارت جهاد کشاورزی گفت: تمامی سازمانهای جهاد کشاورزی استانها دارای هیئت های ورزشی استانی و شهرستانی می شوند.

وی در پایان از ایجاد بانک اطلاعات ورزشکاران وزارتخانه به زودی در این نهاد خبر داد.