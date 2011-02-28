پژوهشگر آلمانی خواهان مرمت مجسمه تخریب شده بودا در افغانستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، 10 سال پیش وقتی که دو مجسمه بزرگ بودا که تاریخ ساخت آن به قرن ششم می‌رسند تخریب شدند بسیاری ابزار تعجب و افسوس کردند، اما اروین امرلینگ استاد دانشگاه مونیخ آلمان اظهار داشت که می‌تواند یکی از آنها را مرمت کند.

وی طی پنج سال گذشته به همراه تیم خود مدام درحال سفر به شهر بامیان در افغانستان مقر این مجسمه‌های بودای تخریب شده بوده است تا آنچه را از بقایای این مجسمه‌ها مانده بررسی کند.

طرح وی استفاده از سنگ اولیه و عدم پرکردن شکافها با مواد جدید است، اما پیش از آنکه امرلینگ بتواند کار خود را در رابطه مرمت این مجسمه‌ها انجام دهد نیاز به مجوز دولت افغانستان دارد.

در این راه همچنین مشکلات دیگری هم وجود دارند. یکی از این مشکلات این است که باید یک کارخانه کوچک سنگ در دره بامیان ساخته شود یا 1400 قطعه سنگ به وزن بیش از 2 تن به آلمان منتقل شوند.

این دو مجسمه که یکی 35 و دیگری 53 متر ارتفاع داشته‌اند زمانی با رنگهای متنوعی چون آبی تیره، صورتی، نارنجی، قرمز و سفید پوشانیده شده بودند.

این مجسمه‌ها پیش از انفجار از سوی طالبان از 1500 سال پیش در شهر باستانی بامیان ساخته شده بودند.