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۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۳۵

دیدار اعضای فراکسیون روحانیون مجلس با آیت الله مکارم شیرازی

دیدار اعضای فراکسیون روحانیون مجلس با آیت الله مکارم شیرازی

قم - خبرگزاری مهر: تعدادی از اعضای فراکسیون روحانیون مجلس با آیت الله مکارم شیرازی دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در قم اعضای فراکسیون روحانیون مجلس صبح دوشنبه برای دیدار با تعدادی از مراجع به قم سفر کردند.

بر اساس این گزارش روحانیون مجلس در اولین دیدار خود با مراجع تقلید به دیدار آیت الله ناصر مکارم شیرازی رفتند و این دیدار بدون حضور خبرنگاران برگزار شد.

همچنین اعضای فراکسیون روحانیون مجلس بعد از ظهر امروز با حضرات آیات عبدالله جوادی آملی، لطف الله صافی گلپایگانی، حسین نوری همدانی و جعفر سبحانی دیدار خواهند کرد.

در بین اعضای فراکسیون روحانیون مجلس افرادی همچون ابوترابی، آقاتهرانی، رهبر، بنایی و ... به چشم می خورند.

کد مطلب 1263407

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