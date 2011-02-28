  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۰۷

تا پایان سال/

باشگاههای چاقی در مناطق 22 گانه تهران افتتاح می شود

باشگاههای چاقی در مناطق 22 گانه تهران افتتاح می شود

معاون اداره کل سلامت شهرداری تهران گفت: با بهره برداری از باشگاه چاقی منطقه 22 ، پانزدهمین باشگاه چاقی تهران افتتاح شد و تا پایان سال نیز این باشگاه های در تمامی مناطق راه اندازی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا قهرمانی هدف از راه اندازی باشگاههای چاقی در شهر تهران را تلاش برای مقابله جدی با شیوع چاقی در میان شهروندان دانست و گفت: با رشد شهر نشینی، عدم تحرک مردم و وجود استرس های زیاد در کنار شیوه های تغذیه نامناسب باعث شده است تا رشد چاقی در میان مردم چشمگیر باشد، به نحوی که هم اکنون 6 درصد از مردم تهران دارای اضافه وزن هستند.

وی وجود مولفه های گسترش چاقی در میان مردم را از دلایل اصلی تاسیس باشگاههای چاقی دانست و گفت: این موارد باعث شده است تا شهرداری تهران برای تامین سلامت مردم و پیشگیری از پیامد های چاقی بر روی سلامت شهروندان فعالیت جدی داشته باشد.

به گفته قهرمانی باشگاه تاسیس شده در بلوار امیر کبیر منطقه 22 تهران پانزدهمین باشگاه چاقی شهر تهران به شمار می رود و تا پایان سال تمامی مناطق به این باشگاهها مجهز می شوند.

معاون پیشگیری اداره کل سلامت شهرداری تهران درباره خدمات ارائه شده در باشگاههای چاقی، گفت: در این باشگاه یک بسته خدمتی استاندارد به متقاضیان ارائه می شود که این بسته شامل معاینات اولیه پزشکی، ویزیت توسط متخصصان تغذیه، روانشناسی و همچنین متخصصان طب ورزشی است که مجموعه کاملی را به هر عضو باشگاه ارایه می دهند.

وی ادامه داد: این افراد تا زمان رسیدن به وزن نرمال تحت نظر هستند و برنامه های غذایی و ورزشی منظمی را پیش می گیرند و همچنین توسط هیئت علمی این باشگاه تحت نظارت هستند.

قهرمانی در ادامه هدف غایی شهرداری تهران از راه اندازی باشگاههای چاقی را ایجاد یک شبکه های اجتماعی خواند تا افرادی به عنوان همیار سلامت بتوانند فرهنگ مقابه با شیوع چاقی را در جامعه توسعه دهند تا همه شهروندان برای رسیدن به وزن نرمال تلاش کنند.

کد مطلب 1263408

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها