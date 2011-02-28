به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای مهرام و الریاضی در چارچوب دور رفت مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال باشگاههای غرب آسیا ساعت 19:30 (به وقت تهران) روز سه شنبه در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار میشود. به همین منظور دبیرکل وابا فردا به ایران سفر میکند تا به عنوان ناظر ویژه این دیدار را زیر نظر داشته باشد.
هاکوپ خاجیریان با حضور در تهران با محمود مشحون، رئیس کنفدراسیون بسکتبال غرب آسیا (وابا) مذاکراتی در خصوص برنامه ریزی برای دیدارهای مرحله ردهبندی و فینال مسابقات باشگاههای این منطقه انجام خواهد داد.
دیدار تیمهای مهرام ایران و الریاضی لبنان با قضاوت سه داور از ترکیه برگزار خواهد شد. ضمن اینکه نماینده سوریه به عنوان ناظر این بازی معرفی شده است.
