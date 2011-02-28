۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۲۷

بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا/

دبیرکل کنفدراسیون بسکتبال غرب آسیا روز سه شنبه به ایران می‌آید

"هاکوپ خاجیریان"، دبیر کنفدراسیون بسکتبال غرب آسیا (وابا) فردا با حضور در تهران دیدار تیم‎های مهرام و الریاضی لبنان را زیر نظر می‏گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‎های مهرام و الریاضی در چارچوب دور رفت مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال باشگاه‏های غرب آسیا ساعت 19:30 (به وقت تهران) روز سه شنبه در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار می‎شود. به همین منظور دبیرکل وابا فردا به ایران سفر می‏کند تا به عنوان ناظر ویژه این دیدار را زیر نظر داشته باشد.

هاکوپ خاجیریان با حضور در تهران با محمود مشحون، رئیس کنفدراسیون بسکتبال غرب آسیا (وابا) مذاکراتی در خصوص برنامه ریزی برای دیدارهای مرحله رده‎بندی و فینال مسابقات باشگاه‏های این منطقه انجام خواهد داد.

دیدار تیم‎های مهرام ایران و الریاضی لبنان با قضاوت سه داور از ترکیه برگزار خواهد شد. ضمن اینکه نماینده سوریه به عنوان ناظر این بازی معرفی شده است.

