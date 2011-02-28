در دیدار اصحاب خیمه قذافی موضوع امام صدر مطرح شد/ کتاب می نویسم

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی امروز دوشنبه در نخستین نشست خبری خود در خصوص اینکه محمدرضا باهنر عنوان کرده بود که برای تجمیع جریان اصولگرایی منوچهر متکی نیز از کانون فارغ التحصیلان شبه قاره هند در جبهه پیروان خط امام و رهبری حضور خواهد داشت، گفت: آقای باهنر یک رجل سیاسی است و بالاخره حرفهای سیاسی می زند اینکه بنده منفردا و یا مشترکا با افرادی ستادی تشکیل داده ام را یک سری اظهار نظرات سیاسی می دانم.

وی اضافه کرد: اما معتقدم مجمع نیروها و جریانات مختلف سیاسی و همه آحاد جامعه باید فعالیت های خود را با انتخابات مجلس نهم شروع کنند که وقتی این روند شروع شود قاعدتا در این رابطه نیز اظهار نظرهایی صورت خواهد گرفت و مسائل برای مردم تشریح خواهد شد.

متکی همچنین در مورد اینکه محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور اعلام کرده بود که در جلسه ای از خدمات متکی تقدیر خواهد شد و اینکه پست دیگری را در مجموعه دولت بر عهده ایشان خواهیم گذاشت، گفت: در رابطه با اینکه یک مراسم تودیع خاصی برای بنده گرفته شود و احیانا مسئولیتی بر عهده من گذاشته شود البته هیچ وقت برای شروع دیر نیست ضمن اینکه من کارهای موظفی دولتی خود را با سی و چند سال سابقه انجام داده ام ولی همانطور که قبلا گفته ام کار سیاسی بازنشستگی ندارد.

وزیر سابق امور خارجه در ادامه این نشست خبری درباره آینده کار سیاسی خود نیز عنوان کرد: بنده به عنوان یک فعال سیاسی و عضوی از یک مجموعه که کلمه مشهورش اصولگرایان است حضور خواهم داشت.

وی نشاط سیاسی را رمز ماندگاری نظام دانست و افزود: البته داشتن نشاط سیاسی الزاما به این معنی نیست که فردی مسئولیتی را قبول کند ضمن اینکه برای کسی که طی 32 سال گذشته در عرصه های مختلف داخلی و خارجی کشور کار کرده است و دارای حداقل بضاعتی است این بضاعت را در کنار ظرفیت های دیگر جامعه در راستای آرمان انقلاب اسلامی به کار خواهند گرفت.

متکی در مورد اینکه رئیس جمهور اعلام کرده بود که وزارت خارجه به تحولات زیادی نیاز دارد نظرات چیست، گفت: در مورد وزارت خارجه کمی باید صبر کنیم. جناب صالحی که بنده هم به ایشان تبریک گفتم باید کارشان را کمی جلو ببرند و بعد از گذشتن دوره زمانی منطقی می توان قضاوت کرد که عملکرد ایشان چگونه است. اما در مورد تغییر و تحولات در وزارت خارجه باید گفت که تحول روند تکاملی دائمی در همه پدیده ها و حوزه هاست و اجازه دهید قضاوت در این مورد را برای وقت دیگری بگذاریم.

وزیر سابق امور خارجه در ادامه در خصوص اقداماتی که وزارت خارجه می تواند درباره امام موسی صدر انجام دهد نیز گفت: درباره امام موسی صدر موضوعی که روشن بود این بود که آخرین سفر وی به لیبی بوده و تلاش های قذافی برای اینکه نشان دهد ایشان از این کشور خارج شده مورد قبول نیست.

وی با بیان اینکه وزارت خارجه همواره یکی از مسائلش در رابطه با لیبی بحث پیگیری وضعیت امام موسی صدر بوده است، گفت: در آخرین سفری که بنده به لیبی داشتم جلسه طولانی را با مجموعه مسئولان لیبی که به اصحاب خیمه قذافی مشهورند، غیر از خود معمر قذافی داشتم. یکی از موضوعات اساسی ما موضوع امام موسی صدر بود.

متکی تصریح کرد: در آنجا مطرح شد که در مورد امام موسی صدر آنها باید پاسخ دهند البته ما هم با سئوال مواجه ایم و باید پاسخ دهیم.

وی اضافه کرد: اخیرا هم اخباری در رابطه با امام موسی صدر مطرح شده که هنوز صحت آن مشخص نیست ولی با توجه به تحولات لیبی امیدواریم شرایط جدید بتواند خبرهای موثقی در رابطه با آخرین وضعیت امام موسی صدر به دست ما برساند.

وزیر سابق امور خارجه در مورد وضعیت نیروگاه اتمی بوشهر گفت: این موضوع بر می گردد به تعهدی که دولت روسیه نسبت به ما دارد در حقیقت این یک مطالبه جدی است. این یک مطالبه ملی و انتقاد به عملکرد روسیه در مورد نیروگاه بوشهر است.

متکی تصریح کرد: روسیه برای جلوگیری از تخریب هر چه بیشتر خودش در عرصه بین المللی و همچنین به عنوان یک کشور همسایه باید به تعهدات خود در این رابطه عمل کند. زیرا صرفنظر پیگیری مسئولان این خواسته مردم ما است.

وی در مورد چگونگی برکناری اش از سمت وزارت خارجه گفت: فکر می کنم اگر راجع به آینده صحبت کنیم نفع بیشتری در آن است.

وی در مورد اینکه قرار بود در خصوص مسائل و موضوعات مختلف وزارت خارجه صحبت کنید و اینکه در طول مدت وزارت خود چه نمره ای را خود می دهید گفت: البته من در بخشی از دوره کارمندی در وزارت خارجه، معلم بوده ام ولی هیچ گاه به خودم نمره ندادم.

متکی با بیان اینکه بررسی مسائل و موضوعات مختلف دوره 5 سال و اندی وزارت خارجه مهمتر از گفتن چگونگی عملکرد خودم در این مدت است، گفت: در این دوره وزارت خارجه با چالش های فراوانی مواجه بود و در این عرصه تصمیماتی اتخاذ کردیم و مجری این تصمیمات بودیم که پرداختن به آن و همچنین بررسی تحول در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران با دیگر کشورها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است زیرا این مقطع 5 ساله، مقطع بسیار حساسی در تاریخ دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران بوده است.

وی خاطر نشان کرد: البته ممکن است بسیاری از افراد نقدهایی را نسبت به این دوره داشته باشند بطوریکه شما برخی از اظهارنظرها را شتابزده می بینید اما بررسی این دوره احتیاج به مطالعه عمیق تر و ارائه گزارش فنی تر دارد.

وزیر سابق امور خارجه افزود: البته بخشی از دوره را به صورت موردی در دست نوشتن دارم و انشاءالله اگر فرصت مناسبی پیش بیاید آنها را بیان خواهم کرد.

متکی در مورد همکاری اش با ستاد انتخاباتی لاریجانی نیز گفت: ما از سال 80 به بعد با سایر نیروهای اصولگرا به فکر افتادیم تا بتوانیم انسجامی را ایجاد کنیم و در سایه این وحدت در امر کشورداری نقش آفرین باشیم چرا که جریان اصولگرایی معتقد بودند و هستند که می توانند راهکارهای درستی که منطبق با اهداف انقلاب اسلامی است برای اداره کشور در پیش بگیرند.

وی با اشاره به اینکه اولین جلسه این کار در انتخابات شوراها در سال 82 زده شد که بسیار هم موفق بود، گفت: رمز موفقیت این کار در همگرایی عمیق مجموعه اصولگرایان در کشور بود.

وزیر سابق امور خارجه با بیان اینکه تجربه موفق دیگر جریان اصولگرایی در انتخابات مجلس هفتم بود که نیروهای اصولگرا در قالب جمعیت آبادگران خود را نشان دادند و توانستند کرسی های زیادی را در مجلس از آن خود کنند، گفت: همین روند در انتخابات ریاست جمهوری ادامه یافت به طوریکه ما مجموعا در انتخابات گوناگون از یک سناریو استفاده کردیم.

متکی اضافه کرد: در این زمینه یک هیئت ژوری تشکیل شد و کار بررسی کاندیداها را بر عهده گرفت و هر جا که این روند برقرار بود ما به توفیق دست یافتیم.

وی ادامه داد: در انتخابات ریاست جمهوری هم هیئت ژوری اصولگرایان با کاندیداهای مختلف جریان اصولگرایی بحث کرد و نهایتا یک نفر را انتخاب کرد. بنده هم در خدمت این تصمیم بودم البته هر کسی که نامزد جبهه اصولگرایان برای ریاست جمهوری می شد من تکلیف خود می دانستم که از وی حمایت کنم.

وی گفت: با توجه به احترامی که به همه چهره های سیاسی دارم باید بگویم مجموع اتفاقاتی که صورت گرفت نشان داد ممکن است همیشه تضمینی وجود نداشته باشد که اگر کار جمعی در رابطه با انتخاب یک نفر صورت گیرد نتیجه اش مطلوب باشد.

وی در مورد در نظر گرفتن دفتر مشخصی برای ادامه فعالیت های سیاسی خود گفت: این دفتر جایی برای تماس با دوستان همکاران سابق و اصحاب رسانه است. در حقیقت این دفتر، دفتر ارتباطات است.

متکی با تاکید بر اینکه این دفتر، دفتر حزبی نیست بلکه دفتر فردی است که در فعالیت های سیاسی کشور حضور دارد که نماد آن گفت و شنود با رسانه هاست، گفت: این دفتر می تواند در ارائه انتقادات و پیشنهادات برای بهبود روند جاری که در آن نشاط و تحرک سیاسی وجود دارد بسیار موثر باشد.