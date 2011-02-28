مشکلات مربوط به تسویه حساب با ناشران در هر نمایشگاهی وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که سه روز از پایان سومین نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان تهران می‌گذرد، برخی شنیده‌ها از تعدادی ناشر حاضر در این نمایشگاه از عدم تسویه حساب با آنان و نتیجتاً صادر نشدن برگه خروج از مصلی خبر می‌دهد.

نیمی از فضای این نمایشگاه به عرضه کتاب‌های ناشران عضو انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان اختصاص یافته بود اما برخی از این ناشران از عرضه نشدن کتاب‌هایشان در طول 10 روز برپایی این نمایشگاه خبر داده‌اند.

محسن یگانه‌کاری رئیس این نمایشگاه در این باره به خبرنگار مهر گفت: تاکنون رسماً اعتراضی در این زمینه به ما نرسیده است.

وی در عین حال با پذیرش برخی مشکلات برای تسویه حساب با ناشران تاکید کرد: ما روز اول با ناشران در مورد اجاره بهای غرفه‌شان اتمام حجت کردیم با این وجود برخی ناشران تا روزهای پایانی هم این مبلغ را پرداخت نکردند. طبیعی است بدون پرداخت اجاره بهای غرفه نمی‌توانند تسویه حساب کنند.

مدیر اجرایی انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان افزود: متاسفانه بعضی ناشران کمی بی‌نظم‌اند؛ ما در قسمت متمرکز نمایشگاه کتاب‌های ناشران عضو انجمن را عرضه کردیم ولی آنها تا امروز هم که سه روز از پایان نمایشگاه می‌گذرد، نیامده‌اند کتاب‌هایی را که فروش نرفته، تحویل بگیرند و این برای ما در ارتباط با تحویل مصلی به مسئولان آن ایجاد مشکل کرده است.

یگانه‌کاری در عین حال بروز چنین مشکلاتی را در نمایشگاه‌های فرهنگی طبیعی توصیف کرد و گفت: مسائلی مانند تاخیر در صدور برگه تسویه حساب به ناشران در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران هم رخ می‌دهد.

وی ادامه داد: خوشبختانه مصلی تاکنون اِعمال فشاری از این جهت نکرده و به ما فرصت داده شبستان را تخلیه کنیم.

رئیس این نمایشگاه همچنین از پرداخت مبلغ مربوط به کتاب‌های فروش رفته ناشران عضو انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان در اولین فرصت و به محض صدور فاکتور قطعی فروش آنها خبر داد.

سومین نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان تهران از 27 بهمن تا 6 اسفند در بالکن شبستان مصلای تهران برگزار شد.