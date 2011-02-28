آجیل و خشکبار هیچگونه افزایش قیمتی نخواهد داشت

علیرضا ارزانی ممقانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، از انجام بازرسی ویژه نوروزی برای اولین بار در مشهد خبر داد و گفت: برای ایام عید نوروز بازرسی ویژهای را در نظر گرفتیم که برای اولین بار در کشور، در کلانشهر مشهد صورت خواهد گرفت.
رئیس اتحادیه فروشندگان آجیل و خشکبار کشور و مشهد در خصوص نمایشگاه فروش بهاره بیان کرد: حضور اتحادیه در نمایشگاه فروش بهاره نسبت به سال گذشته پررنگ تر بوده و حدود 40 واحد صنفی در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.
وی ادامه داد: نقطه تمایز این نمایشگاه با نمایشگاههای سال قبل در این مورد است که اجناس ارائه شده دارای کیفیت بسیار بالاتر بوده و همچنین از قیمتهای مناسبی برخوردار است.
ارزانی در خصوص تاثیر هدفمندی یارانهها بر بازار تصریح کرد: هدفمندی یارانهها حرکت بزرگی در تاریخ اقتصاد ایران به شمار میآید که ما با تمام وجود با این طرح و دولت محترم همکاری خواهیم داشت.
رئیس اتحادیه فروشندگان آجیل و خشکبار کشور گفت: تعداد واحدهای مجاز اتحادیه 360 مورد است و حدود 300 واحد نیز در حال طی کردن مراحل قانونی برای اخذ پروانه کسب هستند.
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