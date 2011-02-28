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۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۲۵

ارزانی:

آجیل و خشکبار هیچگونه افزایش قیمتی نخواهد داشت

آجیل و خشکبار هیچگونه افزایش قیمتی نخواهد داشت

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اتحادیه فروشندگان آجیل و خشکبار کشور گفت: امسال آجیل و خشکبار هیچگونه افزایش قیمتی نخواهد داشت و امیدوارم قیمت‌ها نسبت به سال گذشته کاهش نیز پیدا کند.

علیرضا ارزانی ممقانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، از انجام بازرسی ویژه نوروزی برای اولین بار در مشهد خبر داد و گفت: برای ایام عید نوروز بازرسی ویژه‌‎ای را در نظر گرفتیم که برای اولین بار در کشور، در کلانشهر مشهد صورت خواهد گرفت.

رئیس اتحادیه فروشندگان آجیل و خشکبار کشور و مشهد در خصوص نمایشگاه فروش بهاره بیان کرد: حضور اتحادیه در نمایشگاه فروش بهاره نسبت به سال گذشته پررنگ‌ تر بوده و حدود 40 واحد صنفی در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.

وی ادامه داد: نقطه تمایز این نمایشگاه با نمایشگاه‌های سال قبل در این مورد است که اجناس ارائه شده دارای کیفیت بسیار بالاتر بوده و همچنین از قیمت‌های مناسبی برخوردار است.

ارزانی در خصوص تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر بازار تصریح کرد: هدفمندی یارانه‌ها حرکت بزرگی در تاریخ اقتصاد ایران به شمار می‌آید که ما با تمام وجود با این طرح و دولت محترم همکاری خواهیم داشت.

رئیس اتحادیه فروشندگان آجیل و خشکبار کشور گفت: تعداد واحدهای مجاز اتحادیه 360 مورد است و حدود 300 واحد نیز در حال طی کردن مراحل قانونی برای اخذ پروانه کسب هستند.

کد مطلب 1263412

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