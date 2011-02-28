پایان عهد دیکتاتورهای عرب

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الرایه قطر امروز در مقاله ای با اشاره وضعیت این روزهای مردم لیبی می نویسد: درحال حاضر از جامعه بین الملل انتظار می رود که برای نجات ملت لیبی دست به کار شود و سازمان ملل متحد در حقیقت امروز مسئول ایجاد راه حلی عادلانه است به گونه ای که به ملت تحت ظلم لیبی هیچ ستمی وارد نشود.

این روزنامه همچنین تاکید می کند: شورای امنیت سازمان ملل متحد هم باید قطعنامه هایی را برای مجازات عناصر رژیم لیبی به تصویب برساند و در حقیقت به خواست ملت لیبی که خواستار کمک هستند تن در دهد و هرگونه دخالت نظامی خارجی را رد کند چرا که این موضوع نتیجه ای به جز زیرپا نهادن کرامت انسانها و اشغال خاک این کشور ندارد.

درادامه این مقاله با اشاره به اینکه ملت لیبی درحال حاضر خود وضعیت خود را در بیشتر مناطق با تشکیل شوراهای ملی اداره می کنند نوشت: درحال حاضر تنها انتظار از جامعه بین الملل این است که به طورجدی و سریع راه حلی را برای وضعیت لیبی ارائه دهد؛ به گونه ای که به واسطه آن از خونریزی بیشتر دراین کشور ممانعت به عمل آید و این راه حل به میزان پاسخگویی "معمر قذافی" به خواست های ملتش بستگی دارد و اینکه به طور داوطلبانه از حکومت کنار برود چرا که وی مسئول مستقیم ریخته شدن خون شهروندان لیبیایی است.

وی باید درک کند که ملت لیبی خواست خود را بیان کرده و تلاش برای باقی ماندن در حکومت آن هم با استفاده از زور اقدامی غیرقابل قبول است.

الرایه درادامه خطاب به سران عرب هشدار می دهد: سران عرب بدانند که عهد دیکتاتورها دیگر تمام شد و اروپایی ها هم باید از ملت عربی که خواستار آزادی، عدالت و درصدد بهره مندی از اقتصاد و ثروت های کشورشان هستند، حمایت کنند.

این روزنامه درپایان تاکید کرد: دیگر ارائه راهکارهای خارجی برای وضعیت لیبی به نفع این کشورنیست چرا که لیبیایی ها خود می توانند برای خود تصمیم بگیرند اما تنها خواسته از جامعه بین الملل این است که دست انسانیت خود را برای کمک فوری به این ملت به ویژه بعد از آنکه مشروعیت بین المللی قذافی خدشه دار شده است، دراز کنند.