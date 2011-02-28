شماره حساب یارانه های 2000 خانوار گلستان موقت ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اسماعیل مهدوی نیا پیش از ظهر دوشنبه در بیستمین جلسه ستاد استانی هدفمند کردن یارانه ها در محل دفتر استانداری برگزاری شد، افزود: با گذشت بیش از دو ماه از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، سناریوی ترس از تورم ناشی از اجرای این قانون با شکست مواجه شده است.



استاندار و رئیس ستاد هدفمند کردن یارانه ها در استان گلستان اظهار داشت: از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تاکنون، فضای مطلوبی در کشور ‏حکمفرماست که جای بسی تقدیر از مردم و تلاش مسئولان دارد.



جواد قناعت گفت: اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اقدام بزرگی است که به نوبه خود در تاریخ ثبت خواهد شد.

وی تصریح کرد: بررسی رسانه های بیگانه از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در ایران بیانگر آن است که وضعیت اقتصادی ایران، مطلوب تر از گذشته می شود.

وی ادامه داد: با اجرای این قانون در حال تغییر رفتار اقتصادی در جامعه هستیم و مشکلات ناشی از اجرای این قانون نیز، امری طبیعی است که با دلسوزی ها و تلاش مسئولان یکی پس از دیگری مرتفع خواهد شد.

قناعت از مدیران کل استانی درخواست نمود که جلسات چند جانبه کارشناسی جهت بررسی مسایل مختلف حیطه فعالیت خویش از اجرای قانون داشته و گزارشات را به استانداری اعلام کنند.



در این جلسه استاندار گلستان مصوب کرد با محوریت معاونت برنامه ریزی استانداری و همکاری سازمانهای بازرگانی و جهاد کشاورزی جلسه ای برای تامین و ذخیره سازی گوشت مرغ شب عید هم استانیها از طریق مراجع ذیربط استانی و ملی برگزار شود و نیز جلسه ای دیگر با هماهنگی دفتر فنی استانداری، سازمان صنایع و معادن، ادارات کل کار و تامین اجتماعی به منظور رفع نگرانیهای موجود از شرایط معدن ذغالسنگ شرق، تشکیل و گزارشات آن در جلسه بعدی ستاد استانی ارائه شود.

همچنین مقرر شد، بانکهای استان تسهیلات مورد نیاز برای ذخیره سازی مایحتاج مورد نیاز مردم در شب عید را تامین کنند و ضمن تاکید بر رعایت ایمنی از مشترکان گاز استان جهت صدور قبض براساس تعداد واحد، خود اظهاری اخذ شود تا رسیدگی به این مسئله در اولویت کارها قرار گیرد.