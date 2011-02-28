دلیلی برای ترک گیتی پسند نمی بینم

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مسعود دانشور در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: چند باشگاه ایرانی پیش از دیدار ایران و برزیل با من مذاکره کردند اما هیچ دلیلی برای ترک تیم گیتی پسند نمی بینم و تمام شایعات منتشره مبنی بر رفتن به تیم رقیب اصفهانی را تکذیب می کنم.

وی تصریح کرد: هنوز با گیتی پسند یک فصل دیگر قرارداد دارم و حتی اگر قرارداد هم نمی داشتم علاقه ای به ترک گیتی پسند ندارم، آقایان طاهری و جنتی دلسوز ترین مدیران ورزشی هستند که دیده ام و از اینکه در تیم آنها بازی کنم به خود افتخار می کنم.

دانشور با اشاره به کسب عنوان نائب قهرمانی در لیگ برتر فوتسال افزود: فصل بعد انگیزه زیادی برای کسب عنوان قهرمانی داریم و از حالا می توانم این انگیزه را در نزد پرسنل، مدیران و حتی بازیکنان باشگاه مشاهده نمایم، با تماشاگران خونگرمی که گیتی پسند دارد باید قهرمانی در فصل آینده به اصفهان بازگردد.

بازیکن ملی پوش گیتی پسند درباره کسب عنوان آقای گلی لیگ نیز گفت: افتخار بزرگی نصیب من شد که البته با کسب عنوان قهرمانی شیرین تر هم می شد با این وجود دوست دارم فصل آینده قهرمان ایران شویم و دوباره آقای گل لیگ ایران باشم.

