اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، با حضور 70 نفر دوره آموزش سرپرستی تیمهای ورزشی بانوان در پایگاه قهرمانی تبریز برگزار شد.

دوره آموزش سرپرستی تیمهای ورزشی بانوان با هدف ارتقاء سطح آگاهی سرپرستان تیم های ورزشی بانوان و آشنایی آنان با اصول سرپرستی تیمهای ورزشی بانوان و مدیریت ورزشی آنان توسط اداره تحقیقات و آموزش تربیت بدنی استان و معاونت ورزشی بانوان استان برگزار شد.

دوره یاد شده به مدرسی خانم عبدوی برگزار و به شرکت کنندگان گواهی و مدرک ارائه شد.

مسابقات سریعترین دختر و پسر در آذربایجان شرقی برگزار می شود

برای اولین بار در سطح استان مسابقات سریعترین دختر و پسر در سراسر آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد.

مسابقات سریعترین دختر و پسر در سراسر آذربایجانشرقی در تمامی شهرستانها بصورت همزمان روز جمعه 13 اسفند ماه آغاز خواهد شد.

رقابتهای سریعترین دختر و پسر بصورت دو سرعت به مسافت 30 متر در داخل سالن و روی تاتامی در هشت ردیف تشک به طول 30 متر برگزار و رقابتهای تبریز در سالن شش هزار نفری پورشریفی تبریز برگزار خواهد شد.

مسابقات دو سرعت دختران و پسران برای شناسایی و استعدادیابی دختران و پسران مستعد برگزار و دختران و پسران شش و هفت سال می توانند در رقابتها شرکت کنند.

وزنه‌برداری آذربایجان شرقی برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشور اعلام آمادگی کرد

تیم 12 نفره وزنه برداری آذربایجان شرقی به همراه 210 وزنه‌بردار در قالب 29 تیم آمادگی خود را برای شرکت در رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی بزرگسالان کشور اعلام کردند.

رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی بزرگسالان کشور از 10 تا 13 اسفند به میزبانی استان گیلان در شهرستان رشت برگزار می‌شود تا پرونده رقابت‌های وزنه‌برداری در سال جاری با معرفی نفرات برتر اوزان هشت‌گانه بسته شود.

رسول محمودی، آرش حسین پور ، هادی عباسی، امین بوکان ، بهزاد حبیب پور، تورج اجلی، سعید جابری، غلیرضا نعمتی، نوید جابری، ایوب بهتاج ، حست طلعتی و مسعود نوری کادر تیم اعزامی را تشکیل می دهند.

تاکنون 30 تیم از 29 استان اسامی وزنه‌برداران خود را برای حضور در این رقابت‌ها اعلام کرده‌اند که با توجه به حضور تمامی نفرات ملی پوش در رشت، انتظار می‌رود شاهد مسابقاتی در سطح کیفی بالا باشیم.

رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی بزرگسالان کشور سه‌شنبه هفته جاری با برگزاری رقابت‌های اوزان 56 و 62 کیلوگرم آغاز می‌شود.

سهرابی رکابزن پتروشیمی تبریز همچنان صاحب پیراهن طلایی تور است

مرحله چهارم تور بین‌المللی دوچرخه‌سواری کرمان با قهرمانی رکابزن پتروشیمی تبریز مهدی سهرابی به پایان رسید.

در این مرحله از تور 62 رکابزن از 14 تیم داخلی و خارجی در رشته کریتروم و به مسافت 73 کیلومتر به هم به رقابت پرداختند.

در پایان این مسابقات امیر زرگری از تیم دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان دوم دست یافت. ماتیچ از تیم اسلواکی هم در رده سوم قرار گرفت.

در مجموع رده بندی تیمی، تیم پتروشیمی تبریز در صدر قرار دارد.

پنجمین و آخرین مرحله این تور فردا در مسیر 147 کیلومتری راین به جیرفت برگزار خواهد شد.

شمشیرباز تبریزی به آخرین مرحله اردوی تیم ملی بانوان دعوت شد

مهسا پور رحمتی شمشیرباز تبریزی به پنجمین مرحله اردوی تدارکاتی تیم ملی شمشیربازی بانوان که از فردا در سالن شهید کلاهدوز مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران آغاز می‌شود، دعوت شد.

دختران ملی پوش در آخرین مرحله از تمرینات، خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی قاره کهن آماده می کنند و بلافاصله پس از اتمام اردو برای حضور در این رقابت ها به تایلند اعزام خواهند شد.

اعضای تیم ملی شمشیربازی بانوان به شرح ذیل است:

اسلحه فلوره: الهه قهرمانی(آذربایجان غربی)، سروناز مرتضوی(تهران)، نیلوفر بابادی(اصفهان)، مطهره محسنی(تهران) و سحر محمدیان (اصفهان)

اسلحه اپه: مهسا پور رحمتی (آذربایجان شرقی)، سونیا بی نظیر(اردبیل)، مائده علی بابایی (اصفهان)، بهاره غیاث آبادی(تهران) و سکینه نوری (آذربایجان غربی)

اسلحه سابر: فائزه رفیعی(گیلان)، شیما میرایی(یزد)، پریماه برزگر راحتلو(البرز)، محدثه طاهر خانی(تهران)، نجمه سازنچیان (یزد)، مونس رسولی (گیلان) و کیانا باقرزاده (تهران)

اعزام شمشیرباز جوان تبریز به مسابقات قهرمانی آسیا تایلند

فرزاد باهر ارسباران شمشیرباز جوان تبریز و دارنده مدال طلای رقابتهای رشته سابر جام فجر تبریز ازسوی کمیته فنی فدراسیون شمشیربازی به رقابتهای قهرمانی آسیا در تایلند اعزام خواهد شد.

اعضای کادر فنی تیم ملی شمشیربازی بعد از مطالعه و بررسی تیم های حاضر در رقابت های قهرمانی کشور و جایزه بزرگ بانوان و آقایان نفرات اعزامی به تایلند را شناسایی کردند.

فرزاد باهر ارسباران که قهرمانی المپیاد ایرانیان و حضور در رقابتهای آسیایی را در کارنامه خود دارد در رشته سابر در رقابتهای تایلند به روی صحنه می رود.

در بخش بانوان و در رده سنی نوجوانان سروناز مرتضوی، الهه قهرمانی، مطهره محسنی و نیلوفر بابادی در اسلحه فلوره کیانا باقرزاده، نجمه سازنچیان، مونس رسولی در اسلحه سابر مائده علی بابایی، سکینه نوری و سونیا بی نظیر در اسلحه اپه تیم ایران را برای حضور در رقابت های آسیایی تایلند تشکیل می دهند.

تیم ملی شمشیربازی نوجوانان در بخش مردان نیز با حضور حسین جعفری، علی رضا کنعانی، محمد شجاعی و امیر سالار کامجو به این دوره از مسابقات اعزام خواهند شد.

همچنین اعضای تیم ملی شمشیربازی بانوان در رده سنی جوانان در اسلحه فلوره را سحر محمدیان، در اسلحه سابر پریماه برزگر، فائزه رفیعی و محدثه طاهرخانی و شیما میرایی و در اسلحه اپه نیز بهاره غیاث آبادی و مهسا پور رحمتی تشکیل می دهند.

حسام همدانی، ساسان کلانتری، فرزاد باهر ارس باران و محمد رهبری در اسلحه سابر، علیرضا ادهمی، امید زمانی، علیرضا سلیمانی ورکانه و شایان طلوعی در اسلحه فلوره و سامان آزادیان، محمد اسماعیلی، بهداد مرادی و محمد علی کیهانی در اسلحه اپه شمشیربازان جوان اعزامی به رقابت های آسیایی هستند.