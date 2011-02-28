پیکر دکتر ابوالقاسم گرجی تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و رئیس شورای تحول علوم انسانی، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان و غلامحسین الهام وزیر سابق دادگستری و مشاور حقوقی رئیس جمهور از جمله مسئولان کشوری بودند که علاوه بر کسوت مسئولیتی، عضو هیئت علمی نیز هستند.

آیت الله مصطفی محقق دادماد و آیت الله عباسعلی عمید زنجانی دو استاد روحانی برجسته حاضر در مراسم تشییع پیکر استاد گرجی در صحن دانشگاه تهران بودند.

مرحوم دکتر ابوالقاسم گرجی، مجتهد، استاد دانشگاه و نویسنده، همزمان با اذان ظهر شنبه 7 اسفند ماه به دلیل کهولت سن درگذشت. ابوالقاسم گرجی دوم فروردین سال 1300 در تهران متولد شد. وی در سال 1306 به مکتبخانه رفت و در سال 1313 تحصیلات حوزوی را آغاز کرد و در اوایل سال 1323 برای تحصیل در فقه و اصول به نجف اشرف رفت. از استادان ایشان می‌توان به آقایان شیخ محمد حسین بروجردی، شیخ محمدرضا تنکابنی، شیخ محمد کاظمینی و دیگر موارد نام برد.

وی پس از اینکه در سال 1330 به تهران مراجعت کرد، به تدریس در سطوح عالیه و خارج فقه و اصول مشغول شد. از سال 1332 دکتر گرجی به تحصیل در فقه و مبانی حقوق اسلامی در دانشکده الهیات پرداخت. در سال 1335 تحصیل در دوره دکترای فلسفه و حکمت اسلامی را آغاز کرد و از همان زمان نیز در همان دانشکده به تدریس پرداخت. پس از آن نیز به تدریس دوره دکتری حقوق خصوصی و حقوق جزا در دانشگاه تهران مشغول بود.

علاوه بر تدریس، وی مجری و محقق تعداد زیادی از طرح های پژوهشی دانشگاه تهران بوده است. از وی تاکنون بیش از صد مقاله و بیست عنوان کتاب چاپ شده که از بین آنها دو کتاب به عنوان کتاب سال انتخاب شده است. دکتر گرجی در دوران تدریس به عنوان استاد نمونه، استاد ممتاز، پژوهشگر برجسته دانشگاه و پژوهشگر نمونه کشور شناخته شده و همچنین نشان درجه1 دانش را دریافت کرد.

از کتاب‌های او می‌توان به «مسایل هامّه من مسائل الخلاف»، تصحیح و تعلیق و تحقیق «ذریعه» سیدمرتضی در علم اصول فقه در دو جلد، تصحیح جلد اول و دوم کتاب «تفسیر جوامع الجامع» طبرسی (برگزیده کتاب سال)، ترجمه و تلخیص کتاب «عدة الاصول»، «حقوق اسلامی»، و «قیاس استنباط» اشاره کرد.

وی چهره ماندگار کشور و دارنده نشان درجه یک دانش از رییس جمهور در مراسم مشترک فرهنگستان ها به عنوان برگزیده فرهنگستان علوم ایران و دارنده جایزه جشنواره بین المللی خوارزمی را از آن خود کرده بودند و شاگرد آیت الله عظمی خویی بودند.