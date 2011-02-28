قیمت گوشت در خراسان رضوی طی ماه گذشته کاهش یافت

احمد احدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، در خصوص طرح هدفمند سازی یارانه ها و تاثیر آن بر بازار اظهار داشت: هدفمند کردن یارانه ها نقش مهمی در زندگی فردی و اجتماعی شهروندان داشته است که می توان به اصلاح کردن قیمت ها، شفاف نمودن بازار و صرفه جویی در مصرف کالا ها اشاره کرد.

وی ادامه داد: این طرح موجب استفاده بهینه از امکانات، کاهش مصرف انرزی و افزایش میزان بهره وری شده است که در نتیجه آن ما شاهد اصلاح ساختار اقتصادی کشور خواهیم بود.

احدی در ارتباط با ادغام دو اتحادیه گوشت گوسفندی و گوشت گاو و شتر بیان کرد: ادغام این دو اتحادیه به منظور کاهش هزینه ها و رفع تداخل های صنفی صورت پذیرفته و موجب افزایش کار آمدی و فراهم آوردن زمینه اجرای هر چه بهتر برنامه ها و اهداف اتحادیه در چارچوب قانون نظام صنفی خواهد شد.

رییس اتحادیه گوشت گوسفندی، گاو و شتر اظهار داشت: تعداد واحدهای مجاز اتحادیه پس از ادغام حدود 800 مورد است و حدود 100 واحد نیز در حال گذراندن مراحل قانونی برای دریافت پروانه کسب هستند.



