  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۰۵

قیمت گوشت در خراسان رضوی طی ماه گذشته کاهش یافت

قیمت گوشت در خراسان رضوی طی ماه گذشته کاهش یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اتحادیه گوشت مشهد گفت: با توجه به طرح هدفمند سازی یارانه ها و صرفه جویی مردم در مصرف کالا و برنامه ریزی در جهت منظم کردن هزینه های جاری قیمت گوشت در ماه گذشته در خراسان رضوی کاهش پیدا کرده است.

احمد احدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، در خصوص طرح هدفمند سازی یارانه ها و تاثیر آن بر بازار اظهار داشت: هدفمند کردن یارانه ها نقش مهمی در زندگی فردی و اجتماعی شهروندان داشته است که می توان به اصلاح کردن قیمت ها، شفاف نمودن بازار و صرفه جویی در مصرف کالا ها اشاره کرد.

وی ادامه داد: این طرح موجب استفاده بهینه از امکانات، کاهش مصرف انرزی و افزایش میزان بهره وری شده است که در نتیجه آن ما شاهد اصلاح ساختار اقتصادی کشور خواهیم بود.

احدی در ارتباط با ادغام دو اتحادیه گوشت گوسفندی و گوشت گاو و شتر بیان کرد: ادغام این دو اتحادیه به منظور کاهش هزینه ها و رفع تداخل های صنفی صورت پذیرفته و موجب افزایش کار آمدی و فراهم آوردن زمینه اجرای هر چه بهتر  برنامه ها و اهداف اتحادیه در چارچوب قانون نظام صنفی خواهد شد.

رییس اتحادیه گوشت گوسفندی، گاو و شتر اظهار داشت: تعداد واحدهای مجاز اتحادیه پس از ادغام حدود 800 مورد است و حدود 100 واحد نیز در حال گذراندن مراحل قانونی برای دریافت پروانه کسب هستند.
 
 

کد مطلب 1263422

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها