بسته های مختلف سرمایه گذاری در گلستان تهیه شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اسماعیل مهدوی نیا ظهر دوشنبه در نشست ستاد سرمایه گذاری استان افزود: استان گلستان از امن ترین نقاط کشور برای سرمایه گذاری است و قوانین حاکم بر سرمایه گذاری خارجی کشور، ضمانت این نوع سرمایه گذاریها را برعهده دارد.

وی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران مشترکات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی وسیعی با کشور ترکیه دارد و استان گلستان نیز، رنگین کمان اقوامی است که مسالمت آمیز در کنار یکدیگر زندگی می کنند و مکانی امن برای سرمایه گذاران مختلف فراهم ساخته است.

در این نشست، مشارکت و سرمایه گذاری در ساخت و ساز به عنوان اولویت اصلی سرمایه گذاران ترک در استان مطرح شد.

سرمایه گذاران کشو ر ترکیه در این نشست در ابتدا به بیان گزارشی از فعالیتهای اقتصادی خویش در کشور ترکیه پرداختند.

به دنبال آن، وضعیت پروژه های ساخت و ساز استان از جمله پروژه آفتاب، تشریح و در نهایت مقرر شد پس از بازدید از این پروژه و بررسی وضعیت جغرافیایی آن، در آینده ای نزدیک، تیم کارشناسی و تخصصی این شرکت جهت بررسی و انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری با همکاری سازمان سرمایه گذاری خارجی ایران به استان گلستان اعزام شوند.

همچنین، بازیافت زباله، استحصال گاز و برق از دیگر زمینه های سرمایه گذاری این سرمایه گذاران بود که معین شد طی نشست با گروه صنعتی معقول، پیرامون مشارکت در سرمایه گذاری نیروگاه برق، اقدامات لازم صورت پذیرد.