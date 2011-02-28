تولد نوزادان دو سر و تجاوز به زنان عراقی؛ ثمره 8 سال اشغالگری آمریکا

با نگاهی به اقدامات وحشیانه آمریکا در عراق می توان دریافت که واشنگتن با اشغال این کشور مرتکب جنایاتی بس بزرگ شد که هرگز از ذهن و خاطره بسیاری از مادران و زنان عراقی فراموش نمی شود، زیرا هر روز نوزادانی در این کشور متولد می شوند که مانند دیگر نوزادان در اقصی نقاط جهان نیستند و مادران با دیدن چهره ناقص طفل معصوم خود تنها غصه می خورند و تولد نوازان ناقص الخلقه همواره کابوس مادران بوده است. از سوی دیگر زنان عراقی هم اکنون از آسیبهای روانی رنج می برند، زیرا از زمان اشغال کشور خود توسط نیروهای آمریکایی قربانی نقض حقوق بشر و تجاوز از سوی نظامیان بودند.

در همین حال دیده بان حقوق بشر اخیرا در گزارشی 102 صفحه ای از بدرفتاریهای بسیار در عراق از زمان اشغال این کشور توسط نیروهای آمریکایی در سال 2003 خبر می دهد. در این گزارش زنان، روزنامه نگاران، افراد بازداشت شده، بی خانمان و اقلیتهای مذهبی از جمله اقشار آسیب پذیر در عراق هستند. در این گزارش آمده است که دولت عراق در بسیاری از موارد تحقیقات مستقل و ضروری را درباره نقض حقوق بشر انجام نداده است.



زنان، روزنامه نگاران، افراد بازداشت شده، بی خانمان و اقلیتهای مذهبی از جمله اقشار آسیب پذیر در عراق هستند.

همچنین یک فعال حقوق بشر سال 2010 در مصاحبه ای در بغداد زنان جوان را در زمره بیشترین قربانیان جنگ عراق معرفی کرد. بر این اساس پیش از جنگ خلیج فارس در سال 1991 وضعیت حقوق زنان در عراق نسبتا بهتر از دیگر کشورهای منطقه بود، اما در زمان حکومت دیکتاتوری "صدام" زنان بیش از گذشته متحمل رنجهای بسیار شدند.

هر روز گزارشهای بسیاری حکایت از ازدواج های اجباری، سوء استفاده های جنسی در عراق گزارش می شود، اما به نظر می رسد که غربی ها پاسخ های دو سویه ای را به قربانیان نقض حقوق بشر می دهند که از جمله این پاسخها می توان به تهدید روزنامه نگاران یا شکنجه افرادی که به طور غیرقانونی بازداشت شده اند، اشاره کرد.

از سوی دیگر گزارشهای زیادی درباره وجود زندانهای مخفی در عراق منتشر می شود که پیش بینی می شود در حدود 30 هزار زن و مرد در زندانهای عراق محبوس هستند که برخی از آنها در مکانهای مخفی نگهداری می شوند.



تجاوز نظامیان آمریکایی به دختران در زندان ابوغریب موضوعی نیست که بتوان از آن گذشت، اما دولت آمریکا به رسانه ها اجازه نمی دهد تا واقعیتها را منعکس کنند.

البته اگرچه دولت آمریکا متهم به کشتار هزاران نفر از مردم بیگناه عراق، وارد کردن چندین میلیون دلار خسارت به تاسیسات زیربنایی این کشور، قربانی کردن نظامیان بسیار در جنگ عراق برای رسیدن به اهداف جاه طلبانه کاخ سفید، ایجاد شرکتهای خصوصی به اصطلاح امنیتی مانند شرکت بدنام "بلک ‌واتر" و نقش این شرکتها در کشتار مردم بیگناه و شکنجه وحشیانه عراقی ها در زندانهایی همانند ابوغریب است، اما همواره شعار دموکراسی و دفاع از حقوق آزادی مدنی را سر می دهد و حاضر به پذیرش اشتباهات خود در جنگ نیست.

آمریکا درحالی در تلاش برای سرپوش گذاشتن بر جنایات خود در عراق است که گزارش منابع معتبر نشان می دهد در ابوغریب زنان زندانی بیش از مردان مورد آزار و شکنجه زندانبانهای آمریکایی قرار گرفته اند. در حقیقت آمریکا بر اقدامات وحشیانه خود علیه مردم بیگناه عراق واقف است، اما چون می داند که با انعکاس واقعیتها تنها سبب انزجار بیشتر مردم و انزوای خود در قبال جهانیان می شود، تلاش می کند تا مانع انتشار چنین تصاویری شود.

البته بهتر است در ادامه به دیگر جنایات آمریکا در عراق از جمله قصه حمله وحشیانه و میکروبی به فلوجه اشاره کرد که این قصه از آنجا شروع شد که 4 نفر از نیروهای امنیتی شرکت بلک واتر در این شهر کشته شدند و بعد از آن پیاده نظام آمریکا این شهر را در محاصره قرار داد و سپس به شدت به این شهر با استفاده از توپخانه و بمباران هوایی حمله کرد.



مبتلایان به انواع سرطان ها و تولد نوزادان ناقص الخلقه در شهر فلوجه به مراتب بیشتر از دو شهر هیروشیما و ناکازاکی است که در سال 1945مورد حمله هسته ای آمریکا قرار گرفت.

در این میان زنان عراقی تنها قربانیان اشغال کشورشان توسط نیروهای آمریکایی نیستند و مطالعات بسیار از تولد نوزادانی حکایت دارد که ایالات متحده را مقصر آن می داند. مطالعات نشان می دهد استفاده آمریکا از سلاح های شیمیایی و اورانیوم ضعیف شده عامل تولد نوزادان ناقص الخلقه شهر فلوجه و آسیبهای ژنتیکی سلاح های مورد استفاده آمریکا در حملات شش سال گذشته بوده است.

ادامه تاثیرات حملات متعدد آمریکا به شهر فلوجه تا حدی است که مبتلایان به انواع سرطان ها و تولد نوزادان ناقص الخلقه در این شهر به مراتب بیشتر از دو شهر هیروشیما و ناکازاکی است که در سال 1945مورد حمله هسته ای آمریکا قرار گرفت.

از سال 2005 تاکنون در شهر فلوجه کودکان ناقص الخلقه به دنیا می آیند به گونه ای که برخی از آنان دو سر دارند و همچنین کودکانی هستند که از انواع مختلف سرطانها در رنج و عذابند.



گزارش : معصومه زارع