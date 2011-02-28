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۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۳۴

الهیان:

ایران دخالتی در امور داخلی کشورهای عربی ندارد

ایران دخالتی در امور داخلی کشورهای عربی ندارد

یاسوج - خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: ایران هیچگونه دخالتی در امور داخلی کشورهای عربی به ویژه بحرین ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، زهره الهیان صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: مسلم این است که کشورهای اسلامی در چند دهه گذشته تحت سیطره رژیمهای دیکتاتوری بوده اند و اکنون به فکر رهایی از استبداد و دیکتاتوریها هستند.

وی یاد آور شد: حرکت و جوشش مردم برخی کشورهای عربی علیه حاکمان دیکتاتور خود برگرفته از حرکت و جوشش مردمی ایران اسلامی در انقلاب 57 است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با انتقاد از رفتار دیکتاتورهای عربی با مردم معترض گفت: مردم این کشورها تنها به جرم اعتراض مدنی به حاکمانشان، در راستای احقاق حقوق قانونی خویش مورد ضرب و شتم قرار گرفته و حتی در مواقعی به رگبار گلوله بسته می‌شوند.

وی از ارسال نامه ای از سوی کمیسیون حقوق بشر مجلس به رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل در این خصوص خبر داد و اظهار داشت: لازم است شورای حقوق بشر سازمان ملل با تشکیل کمیته‌ای اوضاع مردم این کشور را بررسی و مجرمین را برای محاکمه به دادگاه بین‌المللی معرفی کند.

کد مطلب 1263428

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