"تانزانیا" به چاپ رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه جهان ما شامل کتابهایی است که به طور مختصر اما کاربردی و مفید به معرفی کشورهای جهان می‌پردازد. هر کدام از کتابهای این مجموعه افزون بر آنکه می‌تواند منبعی روزآمد و کامل برای تحقیق و مطالعه درباره یک کشور باشد قابلیت این را دارد تا به‌عنوان یک راهنمای دستی در مسافرت استفاده شود.

در کتاب "تانزانیا" ضمن بررسی سرزمین و اقلیم این کشور به مسائل دیگر همچون سیاست و حکومت، اقتصاد و معیشت، فرهنگ و هنر و همچنین زندگی و مردم این کشور پرداخته می‌شود.

در این کتاب می‌خوانیم: جمهوری متحده تانزانیا از معدود کشورهای افریقایی است که درصد باسوادی در آن 85 درصد است. درصد بالای طبقه باسواد در این کشور فقیر از بزرگترین موفقیتهای این کشور در چند دهه اخیر است. جمعیت فعلی تانزانیا امروزه با بهره‌گیری از سواد خواندن و نوشتن، مطالعه کتابهای مختلف و به ویژه روزنامه‌ها و مجلات سواحیلی‌زبان را از جمله ضروریات و واجبات زندگی می‌شمرد و با بینش و دیدگاهی سطح بالا به بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل گوناگون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور خود می‌پردازد.

بخش سفر و گردشگری از دیگر قسمتهای خواندنی این کتاب محسوب می‌شود که می‌تواند برای مسافران و گردشگران به این کشور مفید باشد.

کتاب "تانزانیا" با شمارگان 3000 نسخه در 146 صفحه و به قیمت 2500 تومان از سوی شرکت سهامی کتابهای جیبی وابسته به موسسه انتشاراتی امیرکبیر منتشر شده است.

