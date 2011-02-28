۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۱۳

معاون شهردار تهران خبر داد:

آماده باش کامل ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت در روزهای پایانی سال

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از آماده باش کامل مترو، اتوبوسرانی و تاکسیرانی در روزهای پایانی سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی گفت: تمام نقاط پرتردد که شاهد تجمع مسافران در روزهای پایانی سال خواهند بود، شناسایی شده اند و ناوگان حمل و نقل عمومی از نخستین ساعات روز به شهروندان با تمام ظرفیت خدمات رسانی خواهد کرد.

وی افزود: هر ساله در روزهای پایانی سال با افزایش ترددها و ترافیک در شهر مواجه می شویم که در تلاشیم حمل و نقل عمومی با تمام ظرفیت و امکانات به شهروندان در این روزها خدمات رسانی کند تا کمتر شاهد انسداد معابر و سنگین شدن ترافیک در این روزها باشیم.

تشکری هاشمی ادامه داد: همچنین در این روزها فعالیت مرکز کنترل برای رصد وضعیت ترافیک شهر و هماهنگی دستگاههای مسئول به صورت 24 ساعته است تا نظارت مستمر و دقیقی بر وضعیت ترافیک صورت گیرد.

معاون شهردار تهران تصریح کرد: در نقاطی که تجمع مسافر را داشته باشیم ناوگان حمل و نقل عمومی با ظرفیت بیشتر به شهروندان خدمات رسانی می کند و خطوط اتوبوسهای تندرو نیز به صورت شبانه روزی در خدمت مردم خواهند بود.

تشکری هاشمی افزود: در صورت ادامه ترددها در سطح شهر تا ساعات پایانی شب، ساعت کاری اتوبوسرانی و مترو نیز تا ساعت 24 افزایش خواهد یافت تا شهروندان برای سفرهای خود نیازی به استفاده از وسایل نقلیه شخصی نباشند و با استفاده از حمل و نقل عمومی ترددها در شهر تسهیل شود.

