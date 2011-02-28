شناسایی 26 زمین خوار در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی نوبخت پیش از ظهر دوشنبه در دیدار مدیران منابع طبیعی مازندران با نماینده ولی فقیه در استان در ساری افزود: لیست تمام زمین خواران استان مشخص و پرونده اکثریت آنان در دستگاه قضایی در حال بررسی و صدور حکم است.

وی بدون ذکر میزان مبلغ زمین خواری این افراد خاطر نشان کرد: فقط در یک مورد زمین خواری بالغ بر پنج میلیارد تومان پرونده شناسایی شده است.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران منطقه ساری با اشاره به اینکه میزان اراضی خلع ید شده و احکام قضایی صادره و هنوز منجر به صدور حکم نشده تهیه شده تصریح کرد: اداره کل منابع طبیعی مازندران به جدیت با زمین خواران برخورد خواهد کرد.

نوبخت با بیان اینکه دفتر نمایندگی ولی فقیه در اداره کل منابع طبیعی مازندران تشکیل شد افزود: این حوزه می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات حوزه عرصه های منابع طبیعی باشد.

وی در ادامه با اعلام اینکه مازندران دارای گونه های نادر طبیعی نسبت به سایر عرصه های جنگلی کشور است اظهار داشت: متاسفانه نسل 230 مورد از این گونه های نادر در کشور رو به انقراض است.

وی با اشاره به اینکه استاندارد نیروی حفاظتی در دنیا به ازای هر هزار هکتار یک نیروی حفاظتی است افزود: این مقیاس اکنون در حوزه اداره کل منابع طبیعی منطقه ساری به ازای هر 9 هزار و 400 هکتار یک نیروی حفاظتی است کم می باشد.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران منطقه ساری با اشاره به اینکه برای 327 پارچه آبادی حوزه اداره کل در مسیر کوهستانی بالغ بر 159 هزار متر مکعب هیزم تامین شده است گفت: با این اقدام مشکل گرمایشی و سوخت این افراد رفع خواهد شد.

نوبخت با اشاره به اینکه در راستای توسعه طرح های عمرانی مازندران با رعایت حفاظت از عرصه های طبیعی بالغ بر هزار و 284 هکتار اراضی طبیعی واگذار شده اظهار داشت: مشکل تعریض جاده سوادکوه از سوی سازمان مراتع رفع و به زودی این جاده بر اساس استانداردهای بین المللی تعریض می شود.

وی همچنین با اشاره به پایان قرارداد زراعت چوب توسط شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران در عرصه های جنگلی منطقه ساری خبر داد و افزود: با برگزاری جلسات با مسئولان این شرکت شرایط برای انعقاد قرارداد با صنایع چوب و کاغذ مازندران بر اساس دریافت وثیقه رفع شده است.

حوزه اداره کل منابع طبیعی مازندران منطقه ساری دارای 793 هزار هکتار عرصه جنگلی و 375 هزار هکتار مرتع است.