دانشجوی دکتری پیوسته ریاضی از دانشگاه امیرکبیر دانش آموخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دانشجوی دکترای ریاضی پیوسته در زمینه آنالیز عدی و معادلات با مشتقات جزیی از دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر فارغ التحصیل شد.

دکتر فاطمه شاکری در سال 1379 با رتبه ممتاز کنکور سراسری در رشته دکتری پیوسته ریاضی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر پذیرفته شد وی پس از به اتمام رساندن دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد، دوره دکتری خود را در سال 1385آغاز کرد و در سال ‏جاری موفق به دفاع از پایان نامه دکتری خود با نمره 20 شد.

شاکری با موضوع ترکیب روش‏های المان‏های طیفی و حجم محدود از رساله دکترای خود دفاع کرد. زمینه تحقیقاتی این دانش آموخته دکتری ریاضی در زمینه حل عددی معادلات دیفرانسیل جزیی و معادلات انتگرال – دیفرانسیل است.

معدل دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد این دانش آموخته به ترتیب 71/18 و 44/18 بود.

از شاکری تاکنون 19 مقاله در 14 مجله مختلف معتبر بین المللی خارجی ISI منتشر شده است. وی در حال حاضر به تدریس دروس محاسبات عددی رشته‏های مهندسی و آنالیز عددی رشته ریاضی مشغول و قرار است در دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی‏امیرکبیر به عنوان هیئت علمی فعالیت کند.



