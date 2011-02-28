غلامرضا زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، افزود: با توجه به افزایش تقاضای سفر به مناطق ییلاقی در ایام نوروز و ارائه خدمات مطلوب به زائران، خطوط ویژه تاکسی در نقاطی همانند کمپ های بابا قدرت، طرق و کوهستان پارک شادی در این ایام راهاندازی میشود.
وی در ارتباط با اقدامات نظارتی در ایام نوروز اظهار داشت: باتوجه به حضور زائران در این ایام، واحد بازرسی و نظارت تاکسیرانی در این ایام بهصورت شبانهروزی به رصد اطلاعات و شکایات رسیده از سوی شهروندان و زائران میپردازد.
زارعی ادامه داد: براین اساس تعداد 365 نفر بازرس، عوامل پلیس راهور و تعدادی از متصدیان ناظر با لباس متحدالشکل در خیابانهای منتهی به حرم مطهر رضوی اقدام به نظارت بر عملکرد کارکنان تاکسیرانی میپردازند.
وی همچنین از حضور300 نفر پرسنل افتخاری به منظور افزایش کنترل و نظارتها در ایام نوروز خبرداد و گفت: این افراد به کنترل ونظارت مواردی همانند پرداخت کرایه تاکسی، تقویت خطوط در صورت نیاز به ویژه در خیابانهای منتهی به حرم رضوی و مبادی وردی میپردازند.
