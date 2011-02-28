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۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۰۹

همزمان با سفر هیئت دولت/

30 ستاد ارتباط مردمی در لرستان دایر می شود

30 ستاد ارتباط مردمی در لرستان دایر می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری لرستان از راه اندازی 30 ستاد ارتباط مردمی در این استان همزمان با سفر هیئت دولت خبر داد.

ولی میری در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: این ستادها در محل ادارات کل استان به منظور پاسخگویی به مسائل و مشکلات مردمی مربوط به هر دستگاه تشکیل می شود.

وی ادامه داد: ستادهای ارتباط مردمی در طول 48 ساعت حضور هیئت دولت در استان پاسخ گوی مردم خواهند بود.

مدیر کل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری لرستان ادامه داد: در هر کدام از این ستادها معاونان وزرا و مدیران کل دستگاه ها حضور خواهند داشت.

میری همچنین به تمهیدات اندیشیده شده برای جمع آوری نامه های مردمی اشاره کرد و بیان داشت: 12 پایگاه از خودروهای مخصوص اداره کل پست استان در مسیر فرودگاه خرم آباد تا مجموعه ورزشی تختی کار جمع آوری نامه های مردمی را به عهده خواهند داشت.

وی همچنین از تشکیل ستاد پردازش نامه های مردم به ریاست جمهوری در استان خبر داد و بیان داشت: از بعدازظهر روز چهارشنبه کار پردازش نامه ها توسط کارشناسان نهاد ریاست جمهوری آغاز می شود.

مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخ گویی به شکایات استانداری لرستان خاطرنشان کرد: آدرس ستادهای ارتباط مردمی به زودی به صورت بنر در سطح شهر نصب خواهد شد.

میری با تاکید بر بررسی همه نامه های مردمی یادآور شد: اطلاع رسانی دقیق در این زمینه از فردا برای آگاهی عموم انجام خواهد شد.

کد مطلب 1263437

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