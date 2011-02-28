40 اثر از هنرمند تجسمی گلستان به نمایش درآمد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این نمایشگاه که ظهر دوشنبه افتتاح شد، حدود 40 اثر از آثار تجسمی با رنگ روغن و سیاه قلم برای بازدید علاقمندان ارائه شده است.

رودابه حیدری مطلع، متولد لنگرود استان گیلان، فعالیت هنری خود را با برگزاری چندین نمایشگاه انفرادی در این شهرستان از سال 1386 ادامه داد و در سال 1388 به عنوان مدرس در آموزشگاه بیداد شهرستان بندرگز مشغول به تدریس شد.

حیدری که در حال حاضر، تدریس در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بندرگز را به عهده دارد، این نمایشگاه را با هدف شناخت هنر، ‌برپا کرده است.

گفتنی است این نمایشگاه تا 12 اسفند، صبح و بعد از ظهر در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برپاست.