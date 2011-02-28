جوانان امروز الگوی خود را از میان شهدا انتخاب کنند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، آیت الله اسد الله ایمانی پیش از ظهر دوشنبه در یادواره شهدای آماد و پشتیبانی استان فارس گفت: برگزاری این یادواره ها تنها افتخاری برای ما است که توانسته ایم کمترین قدم را برای آنها برداشته باشیم که البته تمامی خدمات ما برای شهدا ناچیز است.

نماینده ولی فقیه در فارس افزود: شهدا نیازی به ما ندارند بلکه ما هستیم که باید راه خود را انتخاب کنیم و در این راه بستگی دارد که چه اندازه پیوند خود را با شهدا محکمتر کنیم.

آیت الله ایمانی تاکید کرد: اگر به دنبال جامعه ای هستیم که از لحاظ مذهبی و اجتماعی قوی و در مقابل تحرکات دشمنان مقاوم باشد باید این جامعه را با بوی شهادت آشنا کرد و جوانان جامعه الگوی خود را از میان شهدا انتخاب کنند.

امام جمعه شیراز یادآور شد: باید روح مقاومت تقویت شود و امروز که شاهد این خیزشها در سراسر دنیا هستیم باید بدانیم که ذکر شهدا بصیرت می دهد و این گونه خیزشها بصیرت دارد.