ضعف در تامین منابع مالی طولانی شدن پروژه ها را سبب می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، احمدرضا نقیب زاده تصریح کرد: عدم احداث زیرساختها همگام با توسعه کلانشهرها عقب ماندگی و مسائل و مشکلات متعدد را به همراه خواهد داشت از این رو توجه به ایجاد چنین زیرساختهایی در قالب پروژه های تعریف شده بر مبنای برنامه های توسعه اجتناب ناپذیر است.

وی ادامه داد: احداث شبکه های جدید شهری، تقاطعهای غیر همسطح، پارکینگهای طبقاتی، فضاهای فرهنگی، فضاهای ورزشی، پارکها، زیرساختهای لازم برای فناوریهای نوین، توسعه حمل و نقل عمومی با احداث خطوط ریلی زمین و زیرزمینی نمونه هایی از این پروژه ها به شمار می روند که در کلانشهرها باید اجرا شوند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر شیراز اضافه کرد: با توجه به جایگاه هرکدام از این پروژه ها در توسعه شهری مدت اجرا و فرآیند به بهره برداری رسیدن آنها از اهمیت زیادی برخوردار است که تامین منابع مالی آنها موثرترین عامل در تعیین مدت اجرا هستند و عدم توجه به استفاده از روشهای نوین در این خصوص در شهر شیراز باعث طولانی شدن مدت اجرای پروژه های عمرانی شده است.

نقیب زاده تصریح گرد: این شرایط تحمیل مشکلات به شهروندان، راکد و بلا استفاده ماندن اعتبارات و افزایش هزینه ها را باعث می شود، تامین منابع مالی پروژه های بزرگ ازدرآمدهای تدریجی شهرداری در بودجه های این مجموعه دلیل اصلی چنین مشکلاتی در شیراز است که عدم توسعه زیرساختهای شهری در حد انتظار را به دنبال داشته است.

وی بیان کرد: با توجه به وجود منابع متعدد و پایدار برای شهرداری شیراز و ظرفیتهای گسترده سرمایه گذاری، تامین منابع مالی کلان با استفاده از روشهای نوین باید مورد توجه شهرداری شیراز قرار گیرد چراکه با وجود چنین پشتوانه هایی بازپرداخت منابع تامین شده را امکان پذیر می کند علاوه بر این شهرداری را در تعریف راهکارهای درآمدی جدید فعال تر کرده و تامین هزینه پروژه های بزرگ عمرانی و اجرای پروژه ها در دوره های کوتاه تر باعث می شود که علاوه بر کاهش هزینه ها، تسریع در توسعه شهر و امکان نگاه کلان تر در برنامه ریزیها را با توجه به پشتوانه های اقتصادی به دنبال خواهد داشت.