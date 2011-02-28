به گزارش خبرگزاری مهر، زمانبندی نمایش فیلمهای بیست و نهمین دوره جشنواره فیلم فجر در حوزه هنری که از تاریخ 12 تا 22 اسفندماه است، به شرح زیر اعلام شد.
پنجشنبه 12 اسفند، "ورود آقایان ممنوع" ساخته رامبد جوان
جمعه 13 اسفند، "جدایی نادر از سیمین" ساخته اصغر فرهادی
شنبه 14 اسفند، "آلزایمر" ساخته احمدرضا معتمدی
یکشنبه 15 اسفند، "33 روز" ساخته جمال شورجه
دوشنبه 16 اسفند، "سیب و سلما" ساخته حبیبالله بهمنی
سهشنبه 17 اسفند، "گزارش یک جشن" ساخته ابراهیم حاتمیکیا
چهارشنبه 18 اسفند، "پرندهباز" ساخته عطا الله سلیمانیان
پنج شنبه 19 اسفند، "یه حبه قند" ساخته رضا میر کریمی
جمعه 20 اسفند، "راه آبی ابریشم" ساخته محمد بزرگنیا
شنبه 21 اسفند، "آقا یوسف" ساخته علی رفیعی
یکشنبه 22 اسفند، "سیزده 59 " ساخته سامان سالور
نظر شما