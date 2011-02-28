16 اکیپ بازرسی در طرح سلامت نوروزی خراسان جنوبی فعال هستند

ولی الله زراعتکار در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، با بیان اینکه تعداد 16 اکیپ بهداشت محیط در استان در طرح سلامت نوروزی مستقر می شود، اظهار داشت: این اکیپ ها شامل 21 بازرس است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اضافه کرد: این اکیپ ها به صورت روزانه از ساعت هشت صبح لغایت 20 در ایام تعطیل و غیر تعطیل به مسافران نوروزی خدمات ارائه خواهند داد.

زراعتکار زمان آغاز طرح بسیج سلامت نوروزی در خراسان جنوبی را از ابتدای اسفند ماه جاری عنوان کرد و بیان داشت: این طرح تا 15 فررودین ماه سال 90 ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه این طرح به منظور حفظ سلامت شهروندان و مسافران نوروزی و حفظ و ارتقای ایمنی مواد غذایی در سطح عرضه اجرا می شود، افزود: با توجه به ایام تعطیلات نوروزی و افزایش فعالیت برخی از مرکز تهیه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی، نظارت بر اینگونه مراکز و اماکن از حساسیت بیشتری برخوردار است .

زراعتکار هدف از اجرای این طرح را نظارت و کنترل برکلیه مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی، اماکن عمومی از قبیل پارکها، مساجد، هتلها، مسافرخانه ها و پایانه های مسافربری و به طور کلی محل های پذیرایی و اقامتی، اماکن عمومی و... در مسیر راهها و داخل شهرها ذکر کرد .

وی عنوان کرد: همچنین در راستای اجرای طرح سلامت نوروزی کنترل آب شرب از لحاظ میکروبی و شیمیایی نیز انجام خواهد شد .

به گفته وی در این ایام تنها استفاده از آب لوله کشی قابل شرب یا آب بطری شده دارای مجوز وزرات بهداشت، استفاده از لیوانهای یکبار مصرف یا اختصاصی، عدم آشامیدن آبهای مشکوک در مسیر جاده ها، پارکها و تفریحگاه ها، خریداری مواد غذایی تنها از مراکز دارای ضوابط بهداشتی و... به مسافرین نوروزی توصیه می شود.

زراعتکار همچنین به گزارش عملکرد این طرح طی سال گذشته در استان اشاره کرد و اظهار داشت: در سال گذشته بالغ بر هفت هزار و 345 مورد بازدید از مراکز تهیه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی انجام شده است .

وی ادامه داد: در این مدت تعداد مراکز تهیه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی متخلف معرفی شده به دادگاه 75 مورد، تعداد اماکن و مراکز تعطیل شده 13مورد، تعداد موارد کلرسنجی انجام شده از شبکه های توزیع آب شرب سه هزار و 190 مورد و میزان مواد غذایی فاسد کشف و معدوم شده پنج هزار و 702 کیلوگرم بوده است.