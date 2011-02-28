به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست از سری نشستهای دانشگاه استنفورد درباره "ذهن و مغز" برگزار میشود.
در این نشست جمعی از فیلسوفان، دانشمندان علوم شناختی و علوم اعصاب درباره ذهن و مغز و مسائل مربوط به آنها بحث و گفتگو میکنند.
ذهن موقت سلسله مراتبی و یادگیری الگوریتمها موضوع سخنرانی هاوکینز است. هاوکینز مدیر مؤسسه علوم اعصاب ردوود است.
هاوکینز درجه لیسانس خود را در مهندسی برق از دانشگاه کرنل امریکا اخذ کرده است. دغدغه او این است که چگونه مغز میتواند فرایندهای بسیار پیچیده شناخت را انجام دهد.
هاوکینز برای پاسخگویی به دغدغههای خود مؤسسه ردوود را ایجاد کرد تا بتواند در مورد نظریههای شناختی مطالعات جامع انجام دهد و این حوزه را تقویت کند.
نظر شما