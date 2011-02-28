رونمایی از اولین دکل حفاری نفت با برند ایرانی

محمد رضا مقدم در گفتگو با مهر با بیان اینکه مطالعات و ساخت اولین دکل حفاری چاه‌های نفت و گاز با برند کاملا بومی و ایرانی آغاز شده است، گفت: در برنامه پنجم توسعه ایران باید به دانش فنی کاملا بومی ساخت این تجهیزات نفتی دست یابد.

معاون پژوهش و فنآوری وزیر نفت با تاکید بر اینکه ساخت دکلهای حفاری با برند بومی در بخش خشکی و دریایی انجام می شود، تصریح کرد: علاوه بر ساخت دکل برنامه ریزی گسترده‌ ای برای بومی سازی ساخت برخی از تجهیزات جانبی حفاری همچون لوله مغزی سیار درون چاهی و برخی از ادوات خدمات جانبی حفاری انجام شده است.

وی از دستیابی به فن آوری ازدیاد برداشت و افزایش تولید نفت از مخازن هیدروکربوری به عنوان یکی دیگر از برنامه های وزارت نفت تا سال 1394 یاد کرد و افزود: با توجه به تاکید مجلس مبنی بر افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت و گاز در برنامه پنجم و اجرای طرحهای تولید ثانویه در مخازن نفتی، بومی سازی تکنولوژی افزایش ضریب بازیافت از مخازن هیدروکربوری ضروری به نظر می رسد.

این مقام مسئول همچنین از اجرای طرحهای جدید حفاری به منظور افزایش برداشت میعانات گازی از میدان پارس جنوبی در برنامه پنجم توسعه خبر داد و یادآور شد: در مجموع به منظور اجرای بهینه طرهای پژوهشی در شرکت ملی نفت با اجرای غربالگری و تعریف اولویت بندی پروژه های اصلی تعریف و در دستور کار قرار گرفته است.

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه بر این اساس تعداد طرحهای پژوهشی از 824 به 155 پروژه کاهش یافته است، خاطر نشان کرد: باید در این طرحهای در مدت پنج سال حدود سه هزار و 900 میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام شود.

به گفته وی برای غربالگری طرحهای پزوهشی صنعت نفت در برنامه پنجم توسعه و تعریف اولویتهای اصلی حدود هفت هزار ساعت کار کارشناسی انجام شده است.

به گزارش مهر، در برنامه پنجم توسعه باید 2 هزار و 400 حلقه چاه حفاری و یا تعمیر شود که برای حفاری این تعداد چاه نفت و گاز به حدود 40 میلیارد دلار اعتبار و منابع مالی نیاز است.