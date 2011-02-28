مسجد تاریخی "رضا عبدالله" ابرکوه مرمت شد

محمدعلی اکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: مسجد رضا عبدالله یکی از بناهای تاریخی شهرستان ابرکوه است که در محله نبادان از محلات اصیل این شهرستان واقع شده است.
وی خاطرنشان کرد: این مسجد محلی، متناسب با گستره محله پایین نبادان ساخته شده که در نوع خود دارای تعریف های معمارانه خاصی برای یک فضای محله ای است.
اکرمی بیان داشت: این مسجد به صورت شبستانی بنا شده و دارای دو ورودی در قسمت شرقی است که سقف آن به صورت طاق و تویزه بنا شده و مساحت آن حدود صد مترمربع است.
وی با اشاره به اینکه مصالح به کار رفته در این بنا خشت خام، ملات گل و گچ و ... است، گفت: نکته مهم در مورد این مسجد، فرش اندازهای وقفی آن است که فرش به جامانده یک مورد آن با تاریخ 1319 هجری قمری در خود مسجد و نمونهای دیگر آن با وجود اینکه وقف مسجدرضا عبدالله بوده در نمازخانه باقر صلواتی به تاریخ 1377 هجری قمری دیده میشود.
اکرمی از جمله اقدامات مرمت و بازسازی این بنا را سبک سازی و اندود کاهگل پشت بام در دو لایه، اندودکاهگل بدنه، اجرای شرقی سردر ورودی، سیمگل سردر ورودی، زیربندی و استحکام بخشی دیوارها و ... برشمرد و افزود: این مسجد یکی از بناهای به جا مانده از دوره زندیه است و بانی آن رضا عبدالله از سرشناسان محل بوده است.
وی عنوان کرد: بر اساس اطلاعات درج شده در پرونده ثبتی مسجد رضا عبدالله، این مسجد به شماره 19900 در آبان ماه سال 86 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.
