35 درصد ایرانیها از خوردن شیر و لبنیات محرومند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر زهرا عبداللهی اظهار داشت: مصرف کافی شیر و لبنبات در روز، علاوه بر افزایش رشد و تضمین سلامتی جسمی، موجب ارتقای هوش و قدرت فراگیری افراد می شود و مصرف شیر و لبنیات کم چرب، برای سلامت قلب مفید است.

وی افزود: مصرف شیر و لبنیات کم چرب، فشار خون را پایین می آورد و سطح کلسترول را کاهش می دهند و رژیم غذایی غنی از شیر و فرآورده های لبنی، می تواند خطر پوکی استخوان در سنین سالمندی و یائسگی را کاهش دهد.

عبداللهی تصریح کرد: دریافت فرآورده‌های لبنی خصوصا برای سلامتی استخوانها در دوران کودکی و نوجوانی و همچنین زمانی که استخوانها درحال ساخته شدن است، بسیار اهمیت دارد.

به گفته معاون دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، یکی از علتهای تاخیر رشد در کودکانی که در مرحله رشد قرار دارند، کمبود کلسیم است که به علت مصرف کم شیر و لبنیات است.