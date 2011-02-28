مهرورزی به عالم و آدم مشخصترین ویژگی نوروز است

دکتر مجمد بقایی(ماکان) درمورد شاخصهایی که نوروز را درمیان جشنهای فرهنگهای دیگر ممتاز و منحصر به فرد میکند به خبرنگارمهر گفت: مهرورزی به عالم و آدم مشخصترین ویژگی نوروز به شمار میآید. این عشق درنهایت به آفریننده کاینات ختم میشود زیرا به قول عبدالرحمان جامی عارف و شاعر پرآوازه قرن نهم ستایش از هر زیبایی و مهرورزی به آنها درحقیقت تکریم آفریننده آنهاست. " جمال اوست هرجا جلوه کرده / زمعشوقان عالم بسته پرده
دلی کو عاشق خوبان دلجوست / بداند یانداند عاشق اوست"
این کارشناس ادبی و فلسفی درمورد رازماندگاری نوروز دردیارمان همچنین اظهارداشت: رمز ماندگاری نوروز را باید در ذات این آئین جستجو کرد که فرد دیدگاههایی اندیشمندانه دارد. زیرا سنت نوروز و آئینهای وابسته به آن زنگ را از دلها میشویند و در آدمیان گرمی و مهربانی پدید میآورند، به دیدگان برق مهر و یکرنگی میدهند، نور امید بر قلبها میتابانند، عداوتها را به دوستیها بدل میکنند. اینها همان است که هر انسان واقعی در طلب آن است. بنابراین اگر خوب دقت کنیم مجموع این عوامل، زندگیساز است یعنی اینکه نوروز خودِ زندگی است. بنابراین تا انسان هست و تا زندگی هست نوروز هم هست.
این محقق و پژوهشگر حوزه ادبیات و فلسفه درمورد اینکه فرهنگ ایرانی را ازدریچه مراسم نوروز تاچه اندازه میتوان شناخت؟ گفت: سنت درواقع جلوه گاه و ذهن جمعی یک جامعه است که سر در ریشههای تاریخی و فرهنگی دارد. جریانی است که تمامی اندیشههای مورد قبول یک جامعه را متجلی میسازد. بنابراین سنت نوروز و آئینهای وابسته به آن جلوهگاه بسیاری از ارزشهای ایران فرهنگی است و میدانیم که ایران فرهنگی شامل کشورهای آسیای مرکزی و مناطق همجوار شرق و غرب ایران میشود که جشن نوروز در آنها برگزار میشود.
بقایی درپایان یادآورشد: جشن نوروز حتی در کشمیر که در آنجا نیز این ایام جزو تعطیلات رسمی محسوب میشود برگزار میشود و همه اینها مبین گستردگی فرهنگ ایرانی است که آئینهای نوروزی وجه شاخص آن است.
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