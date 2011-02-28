مهرورزی به عالم و آدم مشخصترین ویژگی نوروز است

دکتر مجمد بقایی(ماکان) درمورد شاخصهایی که نوروز را درمیان جشنهای فرهنگهای دیگر ممتاز و منحصر به فرد می‎کند به خبرنگارمهر گفت: مهرورزی به عالم و آدم مشخصترین ویژگی نوروز به شمار می‏آید. این عشق درنهایت به آفریننده کاینات ختم می‎شود زیرا به قول عبدالرحمان جامی عارف و شاعر پرآوازه قرن نهم ستایش از هر زیبایی و مهرورزی به آنها درحقیقت تکریم آفریننده آنهاست. " جمال اوست هرجا جلوه کرده / زمعشوقان عالم بسته پرده

دلی کو عاشق خوبان دلجوست / بداند یانداند عاشق اوست"

این کارشناس ادبی و فلسفی درمورد رازماندگاری نوروز دردیارمان همچنین اظهارداشت: رمز ماندگاری نوروز را باید در ذات این آئین جستجو کرد که فرد دیدگاههایی اندیشمندانه دارد. زیرا سنت نوروز و آئینهای وابسته به آن زنگ را از دلها می‌شویند و در آدمیان گرمی و مهربانی پدید می‎آورند، به دیدگان برق مهر و یکرنگی می‎دهند، نور امید بر قلبها می‎تابانند، عداوتها را به دوستیها بدل می‎کنند. اینها همان است که هر انسان واقعی در طلب آن است. بنابراین اگر خوب دقت کنیم مجموع این عوامل، زندگی‌ساز است یعنی اینکه نوروز خودِ زندگی است. بنابراین تا انسان هست و تا زندگی هست نوروز هم هست.

این محقق و پژوهشگر حوزه ادبیات و فلسفه درمورد اینکه فرهنگ ایرانی را ازدریچه مراسم نوروز تاچه اندازه می‎توان شناخت؟ گفت: سنت درواقع جلوه گاه و ذهن جمعی یک جامعه است که سر در ریشه‎های تاریخی و فرهنگی دارد. جریانی است که تمامی اندیشه‎های مورد قبول یک جامعه را متجلی می‎سازد. بنابراین سنت نوروز و آئینهای وابسته به آن جلوه‏گاه بسیاری از ارزشهای ایران فرهنگی است و می‎دانیم که ایران فرهنگی شامل کشورهای آسیای مرکزی و مناطق همجوار شرق و غرب ایران می‎شود که جشن نوروز در آنها برگزار می‎شود.

بقایی درپایان یادآورشد: جشن نوروز حتی در کشمیر که در آنجا نیز این ایام جزو تعطیلات رسمی محسوب می‎شود برگزار می‎شود و همه اینها مبین گستردگی فرهنگ ایرانی است که آئینهای نوروزی وجه شاخص آن است.