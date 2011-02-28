تجهیز بیمارستان آمل با تاخیر مواجه شده است

یدالله اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ساخت و تکمیل بیمارستان وانا از یک سال گذشته تاکنون به پایان رسیده و برای افتتاح دانشگاه علوم پزشکی مازندران باید نسبت به خرید تجهیزات و جذب کادردرمانی این بیمارستان اقدام کند.

وی افزود: پس از تکمیل ساختمانی بیمارستان وانا، تاکنون درچندین مورد از فرمانداری آمل به مسئولان دانشگاه علوم پزشکی مازندران نامه نگاری شده که آنان فقط قول اقدام دادند و متاسفانه اقدامی انجام نشده است.

فرماندار آمل، تجهیز هرچه سریعتر بیمارستان 10 تختخوابی وانا را با توجه به تصادف های هرروزه درجاده هراز ضروری خواند.

اکبرزاده با اشاره به اینکه بهره برداری نشدن واحدهای مسکن مهر در آمل، باعث گله مندی تعداد زیادی از اعضای آن شده است، گفت: تائید می کنم شهرستان آمل جزء اولین شهرستانهای مازندران در اجرای طرح مسکن مهر در مازندران بوده اما واحدهای مسکن مهر در سایر شهرستانها افتتاح شده اما متاسفانه حتی یک واحد از آن در آمل افتتاح نشده است.

وی، علت اصلی این تاخیر را همراهی نکردن بانکها با برخی تعاونی های مسکن مهر شهرستان دانست.

فرماندار آمل با اشاره به اینکه هم اکنون سه هزار و 262 واحد مسکن مهر در قالب تعاونی های انبوه ساز در حال ساخت است، ابراز امیدواری کرد: با شتابی که درچند روز گذشته اجرای این طرح در آمل داشته پیش بینی می شود تا خردادماه سال آینده طرح های مسکن مهر تحویل اعضا شود.

اکبرزاده یادآور شد: 602 واحد مسکن مهر نیز دهه فجر امسال درآمل اجرایی شد.